Match des étoiles: l'Impact absent dans le onze partant

L’Impact de Montréal ne comptera aucun représentant au sein du onze partant de l’équipe de la Major League Soccer (MLS) à l’occasion du match des étoiles opposant le Real Madrid aux meilleurs joueurs du circuit Garber le 2 août, au Soldier Field de Chicago.

La MLS a dévoilé vendredi sa formation partante à la suite d’un vote du public et deux porte-couleurs du Toronto FC ont été choisis, soit l’attaquant Sebastian Giovinco et le milieu de terrain Michael Bradley. Ils seront notamment accompagnés du joueur d'avant du New York City FC David VIlla et du milieu du Fire de Chicago Bastian Schweinsteiger. La vedette brésilienne Kaka, qui évolue avec l’Orlando City SC, sera aussi en uniforme.

Giovinco a contribué aux succès de l’équipe ontarienne – qui revendique 11 victoires en 2017 - avec neuf buts et quatre mentions d’aide depuis le début de la campagne. Lui et son coéquipier Bradley en seront à leur troisième participation à la classique.

De son côté, Schweinsteiger a touché la cible deux fois et réalisé cinq passes décisives à sa première année dans la ligue, menant les siens vers le sommet de l’Association de l’Est. Villa disputera pour sa part son troisième match des étoiles d’affilée, ayant inscrit 12 filets cette année. Enfin, Kaka compte trois réalisations et quatre aides à son actif. Le capitaine du club floridien a permis à celui-ci de se hisser au cinquième échelon de l’Est.

Le reste de la formation sera dévoilé à la mi-juillet. Un total de 11 joueurs seront sélectionnés par l’entraîneur-chef Veljko Paunovic, tandis que le commissaire Don Garber complétera l’équipe avec deux choix discrétionnaires.

Le match sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Formation complète

- Tim Howard (Gardien, Colorado)

- Greg Garza (Défenseur, Atlanta)

- Graham Zusi (Défenseur, Kansas City)

- DeMarcus Beasley (Défenseur, Houston)

- Bastian Schweinsteiger (Milieu de terrain, Chicago)

- Kaka (Milieu de terrain, Orlando)

- Miguel Almiron (Milieu de terrain, Altanta)

- Michael Bradley (Milieu de terrain, Toronto)

- David Villa (Attaquant, New York City FC)

- Nemanja Nikolic (Attaquant, Chicago)

- Sebastian Giovinco (Attaquant, Toronto)