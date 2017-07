Mourir de chaleur

Récemment, les médias rapportaient le cas d’une Montréalaise qui, en 2011, a laissé son chien dans la voiture, en pleine canicule, et qui a été ­déclarée coupable de cruauté envers un ­animal. Cela permettra sans doute à la ­population de prendre conscience du danger de laisser son animal dans une voiture l’été, car malheureusement, cette dame est loin d’être la seule à faire ce genre d’oubli mortel.

En effet, selon les données de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), environ 800 chiens et une centaine de chats ont été victimes de coups de chaleur au Québec l’été dernier (2016). En réponse à un sondage interne auprès des membres de l’AMVQ, près du tiers des médecins vétérinaires exerçant auprès de petits animaux ont examiné ou soigné au moins un chien souffrant de coup de chaleur.

Température extrême

Il me semble que ça va de soi pour tout le monde qu’on ne laisse jamais un enfant dans une voiture, surtout quand il fait très chaud dehors, car il peut subir un coup de chaleur et, possiblement, mourir. Même chose pour nos animaux ! Lorsque la température augmente à l’extérieur, l’habitacle de la voiture peut rapidement devenir très chaud et invivable. Selon une étude réalisée par CAA-Québec, avec une température extérieure de 22 °C, la température intérieure atteint rapidement 50 °C entre les deux sièges avant, à la hauteur de l’accoudoir central. Ainsi, si la température extérieure monte à 40,5 °C, celle de l’intérieur de la voiture atteint 100 °C à la hauteur des appuie-tête des sièges avant. Il est donc totalement illusoire de croire que le fait de laisser les vitres entrouvertes est suffisant pour dissiper la chaleur dans la voiture.

Laisser son chien dans une voiture en période de grande chaleur, c’est carrément le condamner, même si la voiture est à l’ombre, que les fenêtres sont entrouvertes, et que l’animal ne reste que quelques minutes dans la voiture.

Selon une étude rétrospective publiée en 2006 dans le Journal of Veterinary Internal Medecine, à propos de 54 cas de chiens victimes de coups de chaleur et traités dans une urgence vétérinaire, le taux de décès associé à un coup de chaleur est élevé, soit de 50 %, même avec un traitement agressif.

Les chiens n’ont pas la possibilité, comme nous, de se refroidir en suant, puisqu’ils ne possèdent que très peu de glandes sudoripares. Chez le chien, le peu de sueur produite n’est pas du tout utile pour diminuer la température corporelle ; la seule façon d’éliminer un peu de cette chaleur interne est donc par la respiration ou le halètement. On expire de l’air chaud et on en inspire du plus frais. Or, plus l’air ambiant est chaud ou plus le taux d’humidité dans l’air est élevé, moins ce mécanisme est efficace.

Voilà pourquoi le temps chaud et humide est particulièrement difficile à supporter pour nos compagnons à quatre pattes. Attention aux efforts physiques que l’on demande aux chiens par temps de chaleur extrême : ils devraient tout simplement être proscrits.

Pire pour certains chiens

On peut donc dire que le chien est moins bien équipé que nous pour endurer la chaleur, mais ce n’est pas tout. Certains chiens le sont encore moins que d’autres. Les animaux qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires, ainsi que ceux qui sont obèses, sont plus à risque de souffrir de la chaleur rapidement.

De plus, les races de chiens brachycéphales (tête et museau aplatis), comme les bouledogues et les pugs carlins, sont nettement plus prédisposées, tout simplement parce que leur conformation physique les empêche de respirer normalement en tout temps.

