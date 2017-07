P.K. Subban et Alexei Emelin assistent au mariage d'Andrei Markov

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a assisté au mariage d’Andrei Markov, publiant une photo du marié, de son épouse Sonya Sonechka et d’Alexei Emelin, qui le rejoindra au Tennessee à compter de la saison prochaine.

Subban semble ainsi avoir conservé ses grands liens d’amitié avec le vétéran russe.

«[Andrei Markov] a été une des personnes les plus influentes dans ma carrière; je ne serais pas où je suis aujourd’hui sans lui, a écrit l’ancien du Canadien de Montréal sur Instagram. Aujourd’hui, nous célébrons la vie et l’amour... pas un but en supériorité numérique!»

L’union d’Emelin, de Markov et de Subban a de quoi faire sourciller les partisans du Bleu-Blanc-Rouge. Pas plus tard qu’en 2016, ces trois arrières constituaient le noyau défensif du Tricolore. Depuis, Subban a été échangé aux Predators contre Shea Weber, Emelin l’a rejoint par transaction en provenance des Golden Knights de Las Vegas, qui l’avaient pris du CH au récent repêchage d’expansion. Enfin, Markov est encore joueur autonome sans compensation après une carrière presque complète passée à Montréal.