QUIZ - Quel Backstreet Boys est ton âme soeur?

Quiz

À New York, New York

I'll Never Break Your Heart

Quit Playing Games With My Heart

As Long As You Love Me

I Want It That Way

Kevin Littrell

Bryan Littrell

Nick Carter

Howie Dorough

A.J McLean

Toi et le beau Kevin ne faites qu'un! Tu es quelqu'un de modeste qui ne pense pas juste à l'argent et la popularité. Toi et Kevin aimez passer de longues heures à réfléchir à propos des grandes questions de la vie. Vous êtes aussi très loyaux, ce qui augure bien pour votre couple.

Ton âme soeur est Brian Littrell! Tu sais apprécier la gentillesse et la douceur. Avec Brian, pas de surprises ou de montagnes russes : il est quelqu'un de fiable et ne te brisera JAMAIS le coeur.

Tu t'accordes parfaitement avec Nick Carter! Tu as un faible pour le beau et le clinquant et le beau minois de Nick t'a immédiatement interpellé. Tu sais comment gérer les conflits et as beaucoup de patience.

Toi et Howie, c'est pour la vie! Telle une vieille pantoufle, Howie te procure tout le confort et la chaleur requis. Tu as de la chance, Howie est une personne tranquille et terre à terre comme toi.

Tu aimes un bad boy! A.J McLean et toi formez le duo parfait. Les sensations fortes t'allument et A.J t'en fera vivre au quotidien. Même si parfois tu t'écartes du droit chemin, ta discipline te ramène toujours là où tu dois aller.

