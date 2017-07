Ranger vise une cinquième victoire

Dans le meilleur des mondes, Andrew Ranger aurait souhaité que le circuit ICAR ne soit pas modifié à l’occasion de l’escale annuelle des bolides de la Série NASCAR Pinty’s ce samedi soir.

Et pour cause, le pilote de Granby y compte quatre victoires en six présences. Si Kevin Lacroix n’avait pas joué les trouble-fête en 2015 en le devançant au fil d’arrivée, Ranger s’y présenterait avec une fiche remarquable de cinq gains consécutifs.

Les dirigeants du circuit aménagé à proximité des installations de l’aéroport de Mirabel ont toutefois convenu de n’utiliser que le tiers du tracé original et de présenter l’épreuve en début de soirée.

« C’est une piste que j’ai toujours aimée, a dit Ranger en entrevue au Journal de Montréal. Son revêtement en béton la rend glissante et exige une technique différente pour laquelle je suis très à l’aise. Le contexte sera effectivement différent cette année, mais je ne suis pas inquiet.

« On a apporté des changements pour améliorer la qualité du spectacle, et c’est compréhensible. Les dernières courses n’ont pas été vraiment palpitantes. Je suis convaincu qu’il y aura beaucoup de dépassements. C’est l’objectif visé. »

Météo défavorable ?

Le pilote de 30 ans, qui en sera à son 99e départ dans la série canadienne — il compte 22 victoires — se montre beaucoup plus inquiet des prévisions de la météo.

« Si la pluie se met de la partie, comme c’est prévu, ça risque d’être encore plus compliqué, prétend-il. Ce sera un autre facteur qui pourrait brouiller les cartes. »

Il y a effectivement de bonnes chances que des précipitations viennent compliquer la tâche des pilotes lorsque le signal du départ sera donné, à 19 h. La série NASCAR Pinty’s permet la tenue d’une course sous la pluie, comme ce fut d’ailleurs le cas à Mosport, en Ontario, à l’occasion de la première épreuve de la saison en mai dernier.

Seulement 16 pilotes, dont 12 provenant du Québec, sont inscrits à cette quatrième étape de la série NASCAR Pinty’s, soit sept participants de moins qu’à pareille date l’an dernier.