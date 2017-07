Le premier rendez-vous de Kendrick Lamar avec le public de Québec ne s'est pas déroulé sans anicroche, vendredi soir. Un long temps mort causé par un problème d'ordinateur et des spectateurs pas assez enthousiastes à son goût dans la zone avant-scène n'ont cependant pas empêché le rappeur californien de ravir des fans déchainés sur les plaines d'Abraham.

Malgré les doutes quant à sa popularité chez nous et la météo incertaine, Lamar, dont on dit qu'il est le meilleur rappeur de sa génération, aura réussi à attirer une foule nombreuse et vendue à sa cause.

À vrai dire, le natif de Compton avait les Plaines à ses pieds. Réclamé à pleins poumons par des «Kendrick, Kendrick, Kendrick», il a lancé le concert à toute allure en alignant DNA et Element, deux titres de son plus récent album DAMN, avant de soulever la foule avec la funky King Kunta, l'une des rares extrait de son excellent To Pimp a Butterfly au programme.

Ça roulait à plein régime sauf que quelques chansons plus tard, Lamar a quitté sans crier gare pendant de longues minutes. Problème d'ordinateur, selon l'organisation du FEQ. «Ils ont essayé de fucker le show, mais on va continuer toute la nuit s'il le faut», a lancé un Lamar déterminé à son retour.

Mais ce n'était pas tout. Un peu plus tard, après une Humble incendiaire, Lamar a enguirlandé les spectateurs dans la section avant-scène. «Si vous ne voulez pas participer, foutez le camp», leur a-t-il lancé sous les cris d'approbation de ceux qui faisaient le party de l'autre côté des clôtures.

Moins soutenu

Après ces incidents, le rythme a été moins soutenu. Même si le public avait encore du plaisir, on avait parfois le sentiment que la vedette n'y mettait pas toute la gomme.

Outre quelques vidéos qui le montraient pratiquer les arts martiaux, Lamar est d'ailleurs arrivé avec une mise en scène minimaliste. Des musiciens réfugiés dans le fond de la scène assuraient le rythme mais on s'attendait à quelque chose de plus élaboré, plus éclaté.

Le tout a d'ailleurs culminé sur une finale plutôt fade alors que Lamar a choisi une chanson au tempo lent pour conclure abruptement en promettant néanmoins qu'il reviendrait.

Flamboyant Anderson Paak

À bien des niveaux, Kendrick Lamar a souffert de la comparaison avec le flamboyant Anderson Paak, qui a laissé toute une carte de visite en première partie.

Paak, dont le nom est sur toutes les lèvres aux États-Unis, a fait très bonne impression en compagnie des excellents Free Nationals.

Le rappeur de 31 ans a pris possession des Plaines, très réceptive d'emblée, en se déhanchant furieusement au son des pièces de son album Malibu.

«Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime», a-t-il ensuite dit en français en pointant des spectateurs du doigt.

Après un départ canon, on a senti une baisse de régime quand Anderson Paak s'est installé à la batterie pour un segment funk et soul, tout de même de haut niveau, mais qui ne convenait pas à une foule qui voulait faire la fête.

L'imbroglio a été réglé en moins de deux quand Paak, de nouveau en mode MC, a expédié un titre disco au groove contagieux, Lite Weight, qui a transformé les Plaines en plancher de danse. Ça n'a plus dérougi jusqu'à la fin.

À l'évidence, Paak s'est gagné de nouveaux fans.

Dead Obies: la recette gagnante

Au Québec, les Dead Obies comptent sûrement sur les fans les plus dévoués et fringants. Le parterre s'est soulevé dès que les six rappeurs ont fait leur apparition sur scène, après l'averse de l'heure du souper.

Il faut dire qu'il se dégage beaucoup d'énergie (et de boucane) durant les performances du collectif, qui n'a pas dérogé à sa recette habituelle qui consiste à déballer ses pièces les plus appréciées puis de terminer sur une note endiablée au son de Tony Hawk.