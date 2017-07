The Rock fait revivre le Ford Bronco

Sur son compte Instagram, l’acteur Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom The Rock, a partagé une photo sur laquelle on peut voir le prototype du Bronco présenté par Ford en 2004.

À chaque fois qu’une rumeur ou une nouvelle circule au sujet du Ford Bronco, le web s’enflamme rapidement et c’est le cas encore aujourd’hui.

Sur cette photo prise en plein tournage, le commun des mortels n’y verra que The Rock et Naomie Harris en train de se sauver d’on ne sait pas trop quoi. Or, tous les fans de chars auront plutôt la mâchoire décrochée parce qu’on y voit un Ford Bronco dévoilé il y a déjà 13 ans.

Le partage de cette photo relève-t-il purement du hasard? Laissez-nous en douter. Souvenons-nous que Ford a fait appel à The Rock pour la présentation de sa Mustang 2018. Un lien unit donc le constructeur et l’acteur.