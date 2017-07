Traversée de l’Atlantique: l’équipage se rendra en Irlande et non en France

En mer depuis le 13 juin, le duo de rameurs composé du Québécois Joseph Gagnon et de l’Irlandais Brian Conville se rendra en Irlande plutôt qu’à Noirmoutier en France ce qui raccourcira leur traversée de quelques jours, en raison de l’état de santé du rameur irlandais.

Joseph Gagnon, 20 ans, de Saint-Jean-Port-Joli et son coéquipier ont quitté St-Jean-Terre-Neuve le 13 juin pour atteindre Noirmoutier à la rame en 60 jours en complète autonomie.

L’équipage a commencé à éprouver certaines difficultés dès le jour 9.

«Brian a demandé à être évacué le 22 juin. Si on avait mis l’évacuation en place, elle aurait été obligatoire pour les deux garçons, la Garde côtière américaine ne fait pas dans le détail. Elle aurait aussi coulé le bateau de Joseph pour ne pas qu’il devienne un danger flottant», dit la mère de Joseph Gagnon, Claire Martin.

Comme leurs vies ne sont en danger, les sortir de la mer aurait aussi été extrêmement coûteux. Il avait alors été décidé de continuer.

Brian souffre de blessures au bas du corps causées par les mouvements répétitifs liés à la rame dans une atmosphère humide, des lésions courantes chez les rameurs océaniques. «Son moral est également affecté, car il ne peut plus fournir le même effort et a dû diminuer de moitié la longueur de ses quarts», ajoute Claire Martin.

Comme Brian est irlandais, il a été décidé de ramer vers cette destination pour le motiver à continuer.

«La décision n’a pas été facile à prendre. Noirmoutier est un lieu très important pour moi, j’ai passé tous mes étés avec mes cousins et cousines là», écrit Joseph Gagnon par texto du milieu de l’océan.

Se faire à l’idée

Le rameur s’est cependant fait à l’idée de ce changement de cap et cette décision n’affecte en rien son objectif de faire la traversée en solo en 2018. «Je suis d’autant plus motivé d’arriver à Noirmoutier l’été prochain en solitaire», écrit-il.

La traversée plus difficile pour son partenaire a toutefois permis au jeune aventurier de faire ressortir des qualités de leader chez lui. Il dit ne pas ressentir la fatigue, se sent bien sur l’océan et s’en sort bien malgré qu’il ait plusieurs ampoules sur les mains. «Il a fait plus que ce qu’on s’attendait. Il a rempli plus que son mandat cette année, il a prouvé qu’il était fort physiquement et mentalement», indique sa mère.

Sur l’océan, Joseph Gagnon a croisé des bancs de dauphins, des requins et d’énormes cargos. Le duo devrait arriver en Irlande entre le 17 et le 20 juillet.