Un ex-policier a « donné des chances » à des conducteurs

Un ancien policier de Mirabel, qui s’est retrouvé devant la justice pour avoir « donné des chances » à des automobilistes en leur remettant des contraventions moindres, s’en tire finalement sans dossier criminel.

Plusieurs conducteurs fautifs en rêvent secrètement : recevoir une contravention moins onéreuse que celle qu’ils méritent vraiment.

Ce souhait s’est réalisé pour quelques automobilistes qui ont croisé la route de l’ex-agent Réjean Trudeau, qui patrouillait dans les Laurentides.

Celui qui a travaillé pour la police de Mirabel pendant 34 ans a « donné des chances » à au moins quatre citoyens qui n’avaient pas fait leur arrêt obligatoire, selon ce qui a été relaté au palais de justice de Saint-Jérôme, vendredi.

Absolution

Mais c’est lui qui en a payé le prix en se retrouvant accusé au criminel.

Le retraité de 54 ans a plaidé coupable vendredi à un chef de prévarication commise par un agent de la paix. Cela signifie que Réjean Trudeau a manqué aux devoirs de sa charge en remettant des constats d’infraction qui ne reflétaient pas la réalité.

« Je suis content que tout ça soit derrière moi », a fait savoir M. Trudeau.

Le juge Michel Bellehumeur a accepté d’octroyer une absolution inconditionnelle à l’ex-policier, après que celui-ci eut fait un don de 2000 $ au Club des petits déjeuners.

Réjean Trudeau conservera donc un dossier criminel vierge.

Missions en Haïti

Cela avait été suggéré d’un commun accord par Me Éric Côté, de la Couronne, et Me Ariane Bergeron St-Onge, de la défense.

Photo Jocelyn Malette

« En tant que policier, M. Trudeau a fait des missions humanitaires en Haïti et il souhaite y retourner pour aider les gens », a fait valoir Me Bergeron St-Onge.

Les faits reprochés au quinquagénaire remontent à 2013.

De mai à juillet, le policier à la retraite a fait des « opérations stop » pour vérifier si les automobilistes s’immobilisaient correctement à un arrêt obligatoire ciblé.

M. Trudeau a intercepté ceux qui ont enfreint le Code de la sécurité routière en omettant de s’arrêter ou encore en faisant ce que l’on appelle communément un « stop à l’américaine ».

Un tel billet d’infraction entraîne généralement une amende se situant autour de 100 $ et 200 $ — plus les frais — et trois points d’inaptitude.

Or, certains conducteurs ont plutôt reçu des contraventions dont le montant oscillait autour de 50 $ et ne comportant pas de points d’inaptitude.

Par exemple, M. Trudeau indiquait que le citoyen n’avait pas mis de clignotant ou qu’il n’avait pas sa preuve d’assurance.

Une automobiliste interceptée par l’ancien agent avait même eu droit à ce traitement précédemment, en 2010.

Caméra

Si certains conducteurs se sont empressés de payer leur amende, d’autres l’ont contestée en cour municipale, avec succès. Les infractions avaient été filmées par une caméra se trouvant dans l’autopatrouille.

Une enquête a été ouverte par les affaires internes de la police de Mirabel.

Notons qu’à l’époque, un conflit de travail opposait le chef Alain Gariépy et le syndicat, dont Réjean Trudeau était le président.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe