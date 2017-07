Un premier pas

Même si elle est passée plutôt inaperçue au Québec, une nouvelle qui nous est arrivée de Toronto hier matin risque d’avoir un certain impact à moyen terme sur le monde du sport professionnel nord-américain. À compter de la saison prochaine, les joueurs des Raptors de Toronto arboreront le logo de la Financière Sun Life sur leur uniforme.

Constamment à la recherche de nouvelles sources de revenus, les circuits professionnels jonglent depuis longtemps avec l’idée de vendre des espaces publicitaires sur les chandails.

Très répandue en Europe tant au soccer qu’au hockey, cette pratique n’est pas nouvelle de ce côté-ci de l’Atlantique. La Ligue canadienne de football avait conclu une entente similaire avec l’entreprise RONA en 2005. Le soccer de la MLS autorise également les publicités sur les uniformes.

On doit cependant noter deux différences importantes. Dans le cas de la LCF, on parle d’un circuit de second ordre et non de la NFL. En raison de son auditoire restreint, le football canadien ne peut se permettre de tourner le dos à des commandites. Quant à la MLS, rappelons que contrairement aux autres sports majeurs nord-américains, le soccer ne nous inonde pas de pauses publicitaires pendant les matchs.

À la suite de cette entente entre les Raptors et la Financière Sun Life, qui serait évaluée à plus de cinq millions de dollars par saison, la NBA compte maintenant près d’une dizaine d’équipes affichant le logo d’une entreprise sur leur uniforme. Des entreprises comme Disney, Goodyear, General Electric et le site de revente de billets StubHub disposent toutes d’une entente similaire avec une équipe de la NBA.

Soyez assurés que la LNH, la NFL et le baseball majeur surveillent cette situation de près. Si cette décision ne crée pas trop de remous chez les partisans, ce n’est qu’une question de temps avant que ces circuits imitent la NBA. Souvenons-nous que la LNH avait mené un projet-pilote en ce sens lors de la Coupe du monde de hockey, en septembre 2016.

Semaine décevante

On ne s’ennuie jamais à Wimbledon, même quand les matchs ne sont pas à la hauteur des attentes.

Malgré le fait que Françoise Abanda ait failli surprendre la championne en titre des Internationaux de France au second tour et malgré les victoires des favoris comme Roger Federer, Andy Murray, Novak Djokovic et Milos Raonic, cette première semaine du mythique tournoi sur gazon nous a laissés sur notre faim.

L’une des raisons pour lesquelles les premiers matchs de cette édition 2017 ne passeront pas à l’histoire est le nombre anormalement élevé d’abandons en raison de blessures. Cette situation a d’ailleurs déclenché une controverse, certains joueurs faisant l’objet de critiques sévères.

En effet, plusieurs des joueurs qui ont abandonné dès leur match de premier tour se sont ensuite tournés vers le double. Comme de généreuses bourses sont remises même aux perdants qui ne complètent pas leur match à Wimbledon (environ 45 000 $ en simple chez les hommes), les joueurs préfèrent jouer blessés plutôt que de céder leur place à un collègue en pleine forme. On accuse également certains joueurs de simplement abandonner pour se concentrer sur le double lorsqu’ils constatent qu’ils ne font pas le poids devant un joueur du top 5.

Alors que l’on approche de la deuxième semaine, le jeu devrait être plus relevé. On peut suivre le tournoi à RDS et TSN.

Les tweets de la semaine...

Vers de nouveaux sommets

La jeune sensation des Yankees de New York Aaron Judge continue de faire tourner les têtes. Judge, qui mène les majeures au chapitre des circuits, s’est amusé aux dépens des Blue Jays cette semaine. Le département des statistiques chez ESPN nous illustre à quel point le voltigeur connaît une saison hors de l’ordinaire.

« Aaron Judge vient d’égaler Joe DiMaggio pour le plus de circuits par une recrue des Yankees, et nous n’en sommes qu’au 83e match. »

Oubliée ou exclue ?

Alors que les amateurs de tennis canadiens attendaient Eugenie Bouchard à Wimbledon, c’est plutôt Françoise Abanda qui a surpris, atteignant le second tour. Bouchard a pour sa part été éliminée dès le tour initial. Mais avant d’amorcer son tournoi, Abanda a ouvertement critiqué Tennis Canada pour une vidéo du 150e anniversaire du Canada.

« Je suis tellement déçue que Tennis Canada m’ait oubliée, ou devrais-je dire exclue, de cette vidéo. »

La vie continue

L’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH a vu plusieurs joueurs signer une prolongation de contrat avec leur équipe actuelle. C’est le cas de Carey Price, qui, s’est entendu pour huit autres saisons avec le CH. Que faisait Price lorsque le tout a été officialisé? Le journaliste Stephen Whyno nous le dit.

« Joe Thornton et Carey Price ont tous deux reçu l’appel de leur agent au moment où ils tondaient leur gazon. C’est une tendance. »

À surveiller...

Pause de mi-saison

Comme les équipes du baseball majeur ont disputé plus de la moitié des 162 matchs du calendrier, place à la traditionnelle pause du match des étoiles. Le baseball majeur cessera ses activités dimanche soir pour ensuite les reprendre vendredi prochain. Lundi et mardi, une poignée de joueurs auront le privilège de prendre part au concours de coups de circuit et au match des étoiles qui opposera la Ligue nationale à la Ligue américaine.

Lundi soir à 20 h, le concours de coups de circuit risque d’être fort suivi puisqu’il mettra notamment en vedette deux frappeurs de puissance qui sont reconnus pour leur capacité à expédier la balle à près de 500 pieds du marbre, Giancarlo Stanton et Aaron Judge. Le match des étoiles sera présenté le lendemain à 19 h 30. On peut suivre les deux événements sur les ondes de RDS et de Sportsnet.

Les cinq suggestions de la semaine

Baseball

Photo AFP

Les amateurs auront l’occasion de voir le meilleur lanceur des majeures à l’œuvre alors que les Dodgers délèguent Clayton Kershaw pour affronter les Royals.

Dimanche à 16 h à Sportsnet

Athlétisme

Photo AFP

Plutôt rare sur nos ondes, sauf durant les Jeux olympiques, le sport amateur sera à l’honneur dimanche alors que plusieurs épreuves d’athlétisme ont lieu à Londres.

Dimanche à 15 h à la CBC

Sport auto

Photo AFP

Lance Stroll parviendra-t-il à monter sur le podium lors d’une deuxième épreuve d’affilée? Le jeune pilote québécois prendra part au Grand Prix d’Autriche dimanche.

Dimanche à 7 h 50 à RDS et TSN

Football

Photo Agence QMI, CODIE MCLACHLAN

Les partisans des Alouettes ont l’occasion d’assister à un duel entre Toronto et Ottawa, deux équipes avec lesquelles Montréal devra lutter pour une place en séries.

Demain à 19 h à RDS et TSN

Baseball

Photo AFP

Un défi de taille attend les Blue Jays pour leur dernière série avant le match des étoiles alors que l’équipe doit se mesurer aux puissants Astros de Houston.

Ce soir à 19 h à TVA Sports et Sportsnet