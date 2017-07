Un VUS chez Ferrari?

Après des années à nier la rumeur, Ferrari se serait maintenant décidée à commercialiser le tout premier VUS de son histoire.

C’est du moins ce que rapporte Car Magazine, un média spécialisé en automobile qui assure que le VUS italien pourrait voir le jour en 2021.

On a encore très peu de détails sur les spécificités techniques de ce modèle potentiel, mais Car Magazine avance qu’il sera animé par une motorisation hybride, tout comme le Lamborghini Urus, le VUS que le constructeur de Sant’Agata nous promet depuis des années.

Le VUS Ferrari, qu’on appelle pour le moment par le nom de code F16X, pourrait être construit à partir des mêmes bases que la GTC4, un modèle à hayon déjà proposé par Ferrari.

À lire aussi: 10 modèles de voiture que les gens gardent vraiment longtemps

Une tendance inévitable

Ferrari a beau être un constructeur de voitures sport, mais on peut comprendre sa volonté à se lancer dans le créneau des VUS. Après tout, c’est ce que les consommateurs achètent, et d’autres marques prestigieuses ont déjà fait le choix de construire un véhicule de ce genre.

Porsche a fait le saut en 2003 en lançant le Cayenne. Nombreux sont les puristes qui s’en sont offusqués à l’époque, mais les chiffres de vente sont clairs. Si Porsche est en aussi bonne santé financière aujourd’hui, c’est grâce au Cayenne.

Puis, voilà que Jaguar, Alfa Romeo et même Bentley proposent désormais des VUS. Et il y en a d’autres qui s’en viennent, notamment chez Lamborghini et Rolls-Royce.

Reste que pour une marque aussi prestigieuse que Ferrari, l’arrivée d’un VUS risque de faire jaser...