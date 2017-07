Une heure de pointe difficile à prévoir ce vendredi après-midi dans la région de Québec

L’heure de pointe s’annonce périlleuse sur les routes de Québec ce vendredi. La congestion routière est déjà bien installée à plusieurs endroits et deux accidents sont venus perturber la circulation en début d’après-midi.

La première collision est survenue en début d’après-midi sur l’autoroute Félix-Leclerc, en direction ouest, entre la 1ere Avenue et l’autoroute Laurentienne, selon Manuela Gingras, du ministère des Transports.

« C’est toujours en cours dans la voie de gauche, mais ça a bloqué deux voies pendant un long moment alors ça a vraiment causé une congestion jusque vers Beauport», précise-t-elle.

Le deuxième accident s’est produit sur la Rive-Sud de Québec soit au kilomètre 319 de l’autoroute 20 Ouest, après l’heure du lunch. Même si l’intervention «semble terminée» aux dires du MTQ, la congestion persiste jusqu’au kilomètre 323 soit un peu avant le chemin des Îles.

« Pour le reste, c’est la congestion du vendredi et du soir qui commence tôt et qui est notre plus grosse journée de la semaine sur le réseau routier», explique Mme Gingras.