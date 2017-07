Une soirée tout en contraste Place d'Youville

Entre le folk de Samuele, le bluegrass de Bernard Adamus, le rock métal instrumental du groupe français Lysistrata, et l'accordéon du louisianais Corey Ledet, la foule amassée au carré D'Youville a eu droit à une soirée musicale tout en contraste, vendredi, mais pas décevante du tout.



La soirée culminait de manière festive avec Bernard Adamus, dont le spectacle au FEQ a été aussi couru que le dernier, en 2015, au Pigeonnier. Entre temps, Adamus a lancé son 3e album Sorel Soviet So What et n'a cessé de tourner depuis, au quatre coins du Québec, depuis deux ans.

«C'est presque intimidant», a lancé le chanteur devant l'ampleur de la foule.

Accueilli par d'irréductibles fidèles bruyants, il y avait de quoi festoyer et taper du pied avec ses cuivres, un banjo et une contrebasse, se promenant entre le folk blues et le bluegrass.

Entre les hymnes populaires Brun, une déjantée Rue Ontario et Hola les lolos, Adamus était sans filtre, comme d'habitude. «On a quelque chose en commun, on déteste Montréal», a-t-il lancé sans gêne.

Puis, après avoir demandé aux filles si elles allaient bien: «eh que je serais pas ben en Afghanistan avec des «full face» partout».

En fin de parcours, les musiciens se déchaînaient, le party était bien levé à Place d'Youville. Adamus lui-même dansait et ça ne semblait pas vouloir se terminer.



De belles découvertes



Avant Bernard Adamus, la programmation de la soirée était propice aux belles découvertes.

Accompagnée par trompette, clarinette, saxophone et contrebasse, la facture musicale de Samuele, nouvelle étoile montante, est singulière et fort intéressante. Artiste engagée et assumée, elle a récité quelques poèmes à saveur féministes entre les pièces de son album «Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent».

La fougue de Lysistrata

On a été complètement séduit par Lysistrata, un «power» trio français dont la musique presque seulement instrumentale est complètement déjantée. Musiciens indociles et bêtes de scène fougueuses, jouant très près les uns des autres sur scène, ils ont abusé de leurs instruments vendredi, à l'occasion de leur premier concert en dehors de l'Europe.

Avec des titres de chansons comme Pantalonpantacourt, la petite foule leur a chaleureusement démontré son enthousiaste.

Puis, l'accordéoniste louisianais Corey Ledet et sa musique soul créole ensoleillée a eu l'effet d'un aimant: elle a attiré bien des curieux qui se sont mis à danser sous le ciel nuageux.