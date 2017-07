Une troisième victoire de suite pour les Blue Jays

Des simples de Josh Donaldson et de Troy Tulowitzki ainsi que des doubles de Kendry Morales et Ryan Goins ont propulsé la formation canadienne en avance, lors du cinquième tour au bâton.

Marwin Gonzalez, avec son 15e circuit de la campagne, et Carlos Beltran, avec son 11e, ont été à l’origine de deux des trois points des visiteurs. Un simple de Jose Altuve a également permis aux perdants d’ajouter un point au tableau.

La victoire est allée au dossier de Francisco Liriano (5-4), qui a permis trois points, neuf frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches de travail, tout en retirant quatre adversaires sur des prises.