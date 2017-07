Une œuvre pour rapprocher les gens

L’œuvre La Réunion de Melvyn Flórez exprime l’ouverture de Québec aux autres cultures. Un grand pas accompli depuis l’arrivée au pays de cet artiste du Costa Rica, qui se faisait traiter de voleur de jobs.

La Réunion vient d’être inaugurée de part et d’autre de la passerelle des Trois-Sœurs, lien unificateur entre Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vanier.

L’œuvre de M. Flórez, qui est composée de quatre bancs en aluminium, deux de chaque côté de la rivière Saint-Charles, « favorise les rapprochements », a-t-il exprimé vendredi lors de l’inauguration. La Réunion est financée par la Ville de Québec au coût de 80 000 $ dans le cadre du programme d’art public.

Las des guerres multiethniques

« Si je fais un parallèle, je trouve qu’à l’heure actuelle, il y a toujours cette guerre multiethnique. Je suis fatigué de voir ça. Ça fait 22 ans que j’habite ici. Au début, j’étais confronté à des Québécois “pure laine”, qui me demandaient ce que je venais faire ici. Ils me disaient : “Tu viens voler nos jobs, nos filles.” Aujourd’hui, ça s’est estompé. Il y a plus d’acceptation. On voit que nous, les immigrants, on travaille nous aussi. On veut contribuer. »

L’œuvre La Réunion présente des bancs dont chaque siège est différent, comme les êtres humains, dit-il. « Je souhaite la réunion de toutes les ethnies. La différence des couleurs, ça ne veut rien dire aujourd’hui. »

Pour lui, comme pour la conseillère ­responsable de la Culture, Julie Lemieux, ce n’est pas un hasard si l’œuvre monumentale de la place Jean-Béliveau devant l’amphithéâtre porte, elle aussi, sur le même thème et est intitulée La Rencontre. « Québec incarne la rencontre aussi parce qu’on vient tous de différents milieux, quand on pense à nos ancêtres qui sont issus de l’immigration. Et je pense aussi qu’à Québec, on a besoin de rencontres. C’est peut-être pour ça que les places éphémères sont si populaires. Les gens ont envie de se parler. C’est dans notre ADN. »

Sculpture devant l’amphithéâtre

Quant à la sculpture monumentale du duo Cooke-Sasseville représentant deux imposants cerfs de Virginie, elle devrait apparaître dans le paysage prochainement. La conseillère Lemieux confirme que l’échéancier est respecté. « On est dans les délais », a-t-elle assuré. Elle sera prête pour l’inauguration de la place Jean-­Béliveau, en septembre.

« Depuis 2013, on a investi énormément dans l’art public. On avait comme objectif d’installer 35 nouvelles œuvres d’ici 2020. Et on va réaliser cet objectif dès cette année. On a eu des beaux projets en ville et aussi en dehors du centre-ville. C’était aussi important de faire éclater l’art public à l’extérieur des limites du centre-ville », s’est réjouie Julie Lemieux.