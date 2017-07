Voici un bon truc afin de ne manquer aucun Pop-Up FEQ

Marc-Antoine Ruel, un jeune homme de Québec a eu l’idée ingénieuse d’aider les gens à ne pas manquer aucun Pop-Up FEQ, les concerts «secrets» organisés par le Festival d’été de Québec.

À l’aide de l’application IFTTT (qui signifie If this than that), vous recevrez automatiquement une notification si le Festival d’été utilise le mot-clic #Popupfeq sur ses médias sociaux.

Ainsi, vous serez les premiers à voir les indices qui vous indiqueront dans quel lieu secret se produira le ou les artistes mystères pendant le festival!

Comment ça fonctionne?

Si vous ne l’avez pas déjà, vous devez télécharger l’application IFTTT.

Connectez votre compte Facebook ou Google.

Ensuite vous devez aller dans l'outil recherche (la loupe) et chercher l’Applet «PopUp FEQ».

Une fois trouvé, activez l'Applet.

Le tour est joué!