LAFLAMME-BÉDARD, Lorraine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 juillet 2017, entourée des personnes qu'elle aimait et qui l'aimaient tout autant, est décédée madame Lorraine Laflamme, à l'âge de 92 ans et 7 mois, épouse de feu monsieur Alphonse Bédard, fille de feu madame Marie-Thérèse Dubois et de feu monsieur Jean-Baptiste Laflamme. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Guy Malenfant), Claude (France Tanguay), Gilles et Luc; ses petits-enfants: Patrick Malenfant (Josée Bédard), Nicolas Malenfant, Maxime Bédard (Valérie Blais) et Michaël Bédard (Laurence Béliveau); ses arrière-petits-enfants: Anne et Anthony Malenfant; ses frères: Vincent (Thérèse Desbéquets), Claude (Alice Bergeron), Robert (Micheline Tremblay), Marc-André (Ginette Morency), feu Henri (Madeleine Fortin), feu Dollar (Monique Garneau) et feu Marcel (Jeannine Auclair); ainsi qu'un neveu, plusieurs nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs: Jean-Louis, Thérèse (Fernand Paquet), Colette et Louise (Florian Lachance). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du Pavillon Notre-Dame (Gériatrie soins palliatifs) pour leurs bons soins et leur grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, au département des soins palliatifs, Téléphone : 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.