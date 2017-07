MORISSET, Denise



À l'Hôpital de Rimouski, le 6 juillet 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Denise Morisset, épouse de feu monsieur Marc-Yvon Pelletier, fille de feu monsieur Antoine Morisset et de feu madame Denise Gagnon. Elle demeurait à Sainte-Luce.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Johanne Girard), Lise (Jacques Desjardins) et Sylvie (Didier-Bernard Séguin); ses petits-enfants: Louis (Marie-Pier), François (Shannon), Vincent, Katherine et Xavier. Elle était la sœur de: feu Gaétan (Jeannine Roy), feu Jacques (Marie Dumais), Claude (Monique Brousseau) et Denis (Huguette Lebel); la belle-sœur de: feu Victor (feu Margot Chouinard), feu Yvonne (feu Charles Denis), Béatrice, Ghislaine (feu Jacques Desjardins). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel de l'Hôpital de Rimouski, de La Grande Maison de Sainte-Luce ainsi que de la Maison J. Arthur Desjardins de Matane pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don par chèque à la Fondation Paul-Pineault pour soulager l'Alzheimer, 114, avenue St-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2 tél. :418 566-6768