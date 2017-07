COUTURE, Robert



Au CHSLD St-Anselme, le 28 juin 2017, à l'âge de 93 ans 11 mois, est décédé monsieur Robert Couture, fils de feu dame Marie-Élise Gagné et de feu monsieur Donat Couture. Né à St-Isidore, le 6 juillet 1923, il demeurait à St-Isidore, Beauce Nord.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h 15. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Monsieur Couture laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Robert était également le frère de: Émilienne, Antoinette, Raymond, Emile, Gabrielle, Laurette, Marie-Laure, L'abbé Fernand, tous décédés. La famille remercie tout spécialement son neveu Claude Paré pour sa présence et sa générosité durant ses dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de