LÉPINE, Louis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 juillet 2017, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Louis Lépine époux de dame Micheline Paquet. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 12 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son épouse, Louis laisse dans le deuil ses fils: Stéphane (Marie-Christine Ayoub) et Patrice (Mélanie Beaupré); ses petits-enfants: Kimberly, Maude, Samuel, Olivier, Soféelia, Emmanuel et Alexandre; sa belle-mère Rita Drolet Paquet; sa sœur Isabelle (feu Normand Godin); ses belles-sœurs de la famille Lépine: Yvonne Delisle, Pauline Gingras et Mireille Sauvageau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Marie-Paule (Robert Bouchard), Jean-Marc (Sylvie Guilbeault), Hélène (Denis Drolet), Diane (feu Jean-Paul Boisvert), Jean-Paul (Nicole Fortin) et Alain (Sylvie Létourneau). Il est allé rejoindre ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.