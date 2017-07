LEVESQUE, Denis



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 juillet 2017, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Denis Levesque, fils de feu Wellie Levesque et de feu dame Marguerite Barrette. Il était l'époux de dame France Lelièvre. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse France Lelièvre, sa fille Nancy (Serge Marmen), sa filleule Isabelle Levesque, ses frères et sœurs: feu Raymond (Diane Gagné), Monique (Lucien Bédard), feu Claudette (Roland Chevalier), Michel (Micheline Tremblay), feu Louise (Jacques Ste-Croix), Nicole (Gaétano Cammarano), Pierrette (Cyril Boivin), Jacqueline (Michel Lagacé), Richard (Evelyne); son beau-frère Jacques Lelièvre (Gaétane Grenier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (Hôtel-Dieu de Québec-Hémodialyse Traditionnelle 5500), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385.