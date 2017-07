DESROSIERS Laurette Labrecque

DESROSIERS

Notre mère, Laurette Labrecque, l'épouse de feu Jean-Louis Desrosiers, toujours autonome à 91 ans, assoiffée de connaissances jusqu'à ces derniers jours, nous a quittés sereinement le 1er juillet 2017 entourée de l'amour de ses proches. Elle était la mère de Sylvie, Sylvain et Gilles. Elle laisse dans la peine ses petites-filles: Mélanie (Jean-Philippe Dubé) et Hélène; ses arrière-petits-fils: Jérémy, Zachary et Charly. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Claire Desrosiers Dumont et Yvette Desrosiers Noël, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins intermédiaires et de la neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui s'est dévoué pour qu'elle nous quitte le plus confortablement possible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles.