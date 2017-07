FORTIER, Denise



Est décédée le 6 juillet 2017 à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, dame Denise Fortier, à l'âge de 80 ans, fille de feu dame Juliette Lapointe et de feu monsieur Arthur Fortier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Deschênes, Sylvie Deschênes-Gagnon (Gaétan Gagnon), Michel Deschênes (Sara Wong), Marie-Josée Deschênes (Hubert Carrier); ses petits-enfants: Nicolas Deschênes-Gagnon, Jessica Deschênes (Walter Lozano), Xavier, Joseph et Roseline Carrier, leurs conjoints et enfants; ainsi que ses arrière-petits-enfants Anaïs et Émile Lozano. Elle laisse aussi dans le deuil Stéphane Roussel un ami sincère et dévoué.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, Hôpital de l'Enfant-Jésus, téléphone : 418-525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca.