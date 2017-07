PASCAL, Gérard



À l'Auberge les 3 pignons, le 27 juin 2017, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Gérard Pascal, époux de feu madame Jeanne D'Arc Guillot. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 9h30 et de là au cimetière paroissial. Monsieur Pascal laisse dans le deuil ses enfants: Conrad (Céline Tremblay) et Christiane (Gaétan Noreau); ses petites-filles: Isabelle (Stéphane Guérin) et Mélanie (Sylvain Fournier); ses arrière-petits-enfants: Lily-Pier, Marie-Félix et Tristan; son frère Lucien (Marie-Claire Grenier) et sa sœur Georgette (feu Charles-Henri Thomassin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu: Armand (feu Antoinette Binet), Fernande (feu Marcel Grenier), Roger (feu Laurette Thomassin); le beau-frère de feu: Joseph Guillot (feu Bernadette), Thérèse Guillot (feu Joseph Latouche), Cédonia Guillot (feu Roland Binet), Jeannette Guillot (feu Albert Grenier), Alexandre Guillot (feu Rachel), Fernando Guillot (feu Marie-Claire Maheux), Paul Guillot (feu Simone Cyr) et Marie-Claire Guillot (feu Guy Bédard). Remerciement spécial au personnel de l'Auberge les 3 pignons et au Dr Daniel Landry pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des replats, Québec G2J 1B8 418 682-8214 www.coeuretavc.ca La direction des funérailles a été confiée à la maison