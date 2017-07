Cyclo-défi Enbridge: Montréal-Québec à vélo contre le cancer

MONTRÉAL – Des milliers de cyclistes participeront, samedi et dimanche, au Cyclo-défi Enbridge. Ils se lanceront le défi de faire Montréal-Québec à vélo au profit de la lutte contre le cancer.

Les cyclistes se réuniront dès 8 h, samedi matin, devant l’École Jean Baptiste Meilleur à Repentigny pour les cérémonies d’ouverture. Le défi consistera à parcourir plus de 200 km à vélo pour relier Montréal à Québec en deux jours.

Les organisateurs prévoient l'arrivée des cyclistes à Saint-Augustin-de-Desmaures, dimanche dans l’après-midi.

L’argent amassé servira à financer la recherche au Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif (HGJ).

L’année dernière près de 1222 cyclistes ont participé à l’évènement et 4,4 millions $ avaient été amassés. Depuis son lancement, c’est plus de 46 millions $ qui ont été récoltés pour les programmes de recherche de l’HGJ et ses partenaires.