Des grands concerts pour l’été

Malgré une température qui fait des siennes, les grands festivals de musique se sont déployés pour la saison estivale. Du Domaine Forget à celui de Lanaudière, celui d’Orford, sans oublier les concerts gratuits de l’OSM et de l’OM, ainsi que les concerts populaires Lachine, tout un chacun y trouvera une petite musique.

Aujourd’hui, vous aurez droit à un doublé des plus majestueux. À 15 h, le très sympathique chef d’orchestre Jean-Marie Zeitouni sera à la tête des Violons du Roy dans un programme Schubert/Mendelssohn, puis à 20 h, il ­retrouvera son complice ­Bernard Labadie. Se partageant la tâche, ils ­dirigeront une fois de plus les Violons du Roy, dans un doublé Mozart/Beethoven. L’ami ­Bernard clôturera cette série, dimanche à 14 h, avec des œuvres de Haydn et Beethoven.