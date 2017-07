Il y a 10 ans, à l’été 2007, les militaires québécois du Royal 22e Régiment entamaient l’une des missions les plus périlleuses depuis la Deuxième Guerre mondiale, le déploiement de quelques 2400 militaires à Kandahar, bastion taliban. Une décennie plus tard, cette mission marque toujours ceux et celles qui y ont participé.

À lire aussi: Dix ans après Kandahar: des vies changées à jamais

« La guerre était à un de ses moments les plus durs », rappellent les militaires de Valcartier. La population n’a quant à elle pas tardé à être happée par la dure réalité de cette guerre.

Ainsi, quelques semaines seulement après le début du déploiement, l’annonce de la mort d’un soldat de seulement 23 ans, Simon Longtin, tué par un engin explosif improvisé a créé une onde de choc au Québec. Les mauvaises nouvelles en provenance d’Afghanistan se sont ensuite poursuives, alors que 10 militaires ont perdu la vie au cours de cette première rotation de Valcartier.

Et c’était sans compter les 13 autres décès pour la rotation suivante de 2008-2009. De plus, les bombes artisanales, devenues la véritable hantise de nos militaires, ont aussi fait beaucoup de blessés.

Photo Daniel Mallard

Longue mission

Cette longue mission afghane, qui s’est étirée de janvier 2002 à juillet 2011, a été lourde en coûts humains, sociaux et économiques, mais plusieurs se questionnent aujourd’hui sur les résultats. Si les militaires toujours à l’emploi des Forces estiment avoir « fait une différence localement », d’autres sont beaucoup plus sceptiques, voire critiques.

« On a eu très peu de résultats durables, mais ce n’est pas la faute de nos militaires qui, de façon vaillante et courageuse, ont accompli un travail extraordinaire », juge le colonel à la retraite Michel Drapeau.

Pourtant ce sont eux qui ont le plus perdu. « Je ne pense pas que les militaires faisaient ce sacrifice de manière consciente. Ils ne savaient pas qu’ils mettaient leur santé psychologique autant à risque que ça. Je ne pense pas qu’on peut s’imaginer ça », estime le Dr Édouard Auger, chef médical de la Clinique TSO de Québec, qui traite les militaires en choc post-traumatique.

Photo Daniel Mallard

Une vie après

Reste que ce n’est pas la majorité des militaires qui sont revenus malades de cette mission historique. C’est le cas du capitaine Simon Mailloux qui, malgré une amputation à la suite d’une explosion en 2007, est retourné pour une autre rotation en 2009 (voir autre texte).

Quant à ceux qui restent, ils ont refait leur vie depuis 10 ans, mais ils se rappellent du sacrifice de leurs proches bien au-delà du jour du Souvenir.

La vie après l'amour

Photo courtoisie Samuel Blais-Gauthier

La vie de Dolores Crampton s’est littéralement arrêtée lorsqu’elle a appris la mort de son copain militaire Nicolas R. Beauchamp. Sans l’oublier, elle a maintenant pris un nouveau départ et attend aujourd’hui, un enfant.

Technicienne médicale militaire comme son copain de l’époque, Dolores Crampton était à quelques kilomètres de Nicolas Beauchamp lorsqu’il est décédé sur une bombe artisanale à Ma’sum Ghar. Cette dernière venait de terminer son quart de travail à l’hôpital de l’aéroport de Kandahar.

« Le lendemain, ça a cogné à ma porte. Quand j’ai ouvert la porte, il y avait une ligne de personnes, le commandant, la travailleuse sociale, etc. Là, je savais que Nick avait eu de quoi », raconte Dolores. « Isolée » en Afghanistan, loin de ses proches et amis, la militaire a trouvé les premiers jours très difficiles.

Rapatriée avec le corps du caporal Nicolas Beauchamp, Dolores a été moralement affectée pendant plusieurs mois et a même été forcée d’arrêter de travailler dans le domaine médical. « J’ai demandé un changement de métier parce que c’était trop dur, le médical », raconte celle qui est devenue photographe pour l’armée après avoir soigné son choc post-traumatique.

Nouveau conjoint

C’est grâce à cet emploi que sa vie a pris une nouvelle voie avec un conjoint également militaire. « Il a vécu les mêmes choses que moi. Les deux on sait c’est quoi être déployés, être séparés longtemps et perdre du monde », explique Dolores.

Et comme quoi la vie reprend ses droits, Dolores est maintenant enceinte de cinq mois. « J’ai toujours rêvé d’avoir des enfants, mais je voulais être certaine d’être bien, et aujourd’hui c’est le cas ». Ce nouveau conjoint a aussi su laisser une place pour Nicolas dans le cœur de Dolores. Une peinture du défunt se trouve d’ailleurs dans leur demeure.

Détruit par la guerre

Photo courtoisie

L’horreur de la guerre, le sergent Stéphane Charbonneau en a vu les abîmes lui qui était chargé d’aller chercher les dépouilles de ses frères d’armes après chaque attaque. Dix ans plus tard, le père de famille paye toutefois de ses sacrifices, lui qui est invalide à 41 ans.

Quoi de plus chaotique qu’une scène où une attaque mortelle vient de survenir alors que l’ennemie rôde, invisible. C’est pourtant à ce moment précis que le peloton du sergent Charbonneau intervenait.

« J’étais responsable de ramasser les corps des militaires qui étaient décédés », explique celui qui est intervenu pour plus d’une dizaine de militaires de Valcartier. « C’est moi qui les ai tous faits », raconte-t-il avec difficulté.

Perturbé à jamais

« On allait chercher le corps, on l’escortait jusqu’à Kandahar pour ensuite pouvoir reconstituer avec le coroner ce qui était arrivé », explique-t-il. Par la suite, le sergent assistait à la cérémonie de départ et prenait le corps en charge jusqu’à Dubaï.

La première rotation des militaires de Valcartier à Kandahar, appelé dans le jargon, la 307, a donc été difficile pour Stéphane Charbonneau. Trop difficile. « C’est la mission qui m’a affecté le plus. [...] Depuis ce temps-là, j’ai toujours l’odeur des morts dans le nez. Faire du BBQ l’été je ne suis pas capable, c’est dégueulasse ».

Blessé psychologiquement, le militaire a aussi écopé physiquement lors d’une attaque talibane. Sautant dans un aéronef afin de se sauver de l’ennemi, le sergent a été projeté au plafond lors du décollage, ce qui lui a provoqué deux hernies discales insupportables dix ans plus tard.

« Je ne suis plus capable de rester debout ou assis plus de 15 minutes. Ça fait comme un coup de couteau qu’on me plante dans le bas du dos », explique-t-il.

Mais la « machine » Charbonneau n’en avait rien à faire à l’époque et malgré les terreurs nocturnes quotidiennes et ses blessures, il est reparti pour la guerre en 2009.

Payer le prix

« Je le traînais depuis longtemps mon choc post-traumatique, mais je le cachais derrière un sourire. Moi, j’allais tout le temps bien, j’étais un Superman », avoue celui qui est sorti des forces en 2017. Aujourd’hui invalide à seulement 41 ans, Stéphane Charbonneau se pose beaucoup de questions sur son avenir.

« Je ne suis plus fonctionnel. Je vais faire quoi dans la vie ? Je ne suis même pas capable d’aller en public parce que je fais de l’anxiété et je fais des crises de panique », raconte-t-il. « À voir l’envers de la médaille et où est rendue ma vie à 41 ans, ça n’en valait pas la peine », tranche le retraité.

Mort à quelques jours de la retraite

Section imagerie Valcartier

Si les bombes placées par les talibans ont causé le plus de morts, les périls étaient nombreux en Afghanistan.

L’adjudant maître Hani Massouh et un frère d’armes sont morts lorsque leur véhicule blindé a fait un tonneau sur une route friable.

L’accident est survenu à la fin de la mission alors qu’il terminait sa carrière. « On se disait : il va passer à travers et après c’est fini... mais le 6 janvier ça a tombé. C’est dur », a relaté son frère Sélim Massouh.

Les militaires québécois à Kandahar :

Force opérationnelle 307 (3e rotation canadienne en 2007)

De juillet 2007 à février 2008

2330 militaires du Québec

militaires du Québec 170 militaires d’ailleurs au Canada

militaires d’ailleurs au Canada 10 décès du Royal 22e régiment

Force opérationnelle 109 (1re rotation canadienne en 2009)

1640 militaires du Québec

militaires du Québec 1110 militaires d’ailleurs au Canada

militaires d’ailleurs au Canada 13 décès (rotation du 22e en 2009)

Le Canada en Afghanistan :