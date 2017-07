Dix ans après Kandahar: des vies changées à jamais

Deux militaires amputés à une jambe lors de leur mission en Afghanistan ont refusé de mettre un terme à leur carrière, si bien que leurs efforts les ont amenés à retourner à Kandahar, pour l’un, alors que l’autre a trouvé son salut dans les jeux paralympiques.

En plus des morts, les engins explosifs improvisés placés par l’ennemi sous les routes où circulaient les véhicules blindés légers ont fait plusieurs blessés.

C’est dans ces circonstances, mais à quelques jours d’intervalle, que Simon Mailloux et Dominic Larocque ont perdu une jambe en novembre 2007.

Évacués d’urgence vers l’aéroport de Kandahar, stabilisés puis transférés en Allemagne, les deux militaires ont alors compris que leur vie venait de changer à tout jamais. « Ce dont je me souviens, c’est que je me suis réveillé et je faisais le check pour voir si tout était là, mais il manquait une jambe », raconte sans enrobage le capitaine Simon Mailloux.

Photo courtoisie

Repartir

Traités au Centre François-Charron (IRDPQ) pour apprivoiser leur nouvelle jambe, les deux hommes ont mis un an à se remettre sur pied. Une période pendant laquelle le capitaine Mailloux n’a cessé de penser à retourner auprès de ses hommes.

« Mon équipe était encore là-bas. Le 22 était là. Je me devais d’y retourner et c’est ça que j’ai tenté de faire les deux années suivantes ».

Mais pas question pour le militaire d’être différent des autres. « Pour moi c’était important qu’il n’y ait pas d’aménagement », affirme celui qui a fait tous les tests physiques, dont le 13 km de marche comme les autres.

Simon Mailloux a ainsi été le premier militaire canadien amputé à être redéployé dans une mission de combat.

Le salut par le sport

Enrôlé dans l’armée pour faire partie de l’équipe de recherches et sauvetages, Dominic Larocque a vu son amputation signifier la fin de son rêve.

Toujours à l’emploi des forces comme graphiste, le militaire a donc trouvé son salut dans le sport, comme joueur de hockey luge.

Spectateur de match de parahockey aux Jeux de Vancouver, l’ancien hockeyeur de haut niveau a été attiré par ce sport au point de faire partie d’Équipe Canada aux Olympiques de Sotchi en 2014.

Quatre ans plus tard, il sera en Corée, mais cette fois comme gardien de but.

« Je suis allé chercher une certaine satisfaction d’un côté, mais ça ne remplacera pas le côté terrain dans l’armée que j’aimais avant. C’est un deuil », admet-il lucidement.

II vit toujours à travers Facebook

Enrôlé précisément pour aller en Afghanistan, le soldat Michel Jr. Lévesque savait, lorsqu’il a été déployé, que les risques étaient grands. « Il était conscient du danger. Il disait souvent : “peut-être que je ne reviendrais pas” », se rappelle sa sœur Christine.

L’annonce de son décès par des hauts gradés qui sont venus cogner à la porte de la maison familiale le 17 novembre 2007 est malheureusement venue confirmer leurs pires craintes.

Une décennie plus tard, la famille du militaire est toutefois heureuse de constater que la mémoire de Michel Lévesque continue cependant de vivre grâce à deux pages Facebook en son hommage. « C’est plus à sa fête, au jour du Souvenir, aux anniversaires marquants, mais les gens ne l’oublient pas. Je ne m’attendais pas à ça, mais ça me touche encore 10 ans plus tard »

Michel jr Lévesque, soldat

« Son décès a été vain »

D’autant plus que la sœur de Michel n’est pas certaine que sa mort ait été utile en fin de compte. « Je crois que son décès a été vain », admet-elle. Son réconfort se nourrit donc des hommages qu’elle reçoit C’est Josiane Laurin, la copine de Michel jusqu’à leur séparation quelques mois avant son départ, qui a créé la page Facebook à l’annonce de sa mort. « On dirait que j’avais besoin de me recueillir et de lui envoyer des messages. C’était une façon de me libérer, quand je m’ennuie je vais lui parler », explique la créatrice de la page qui compte 295 membres.

Facebook

Une plage a également été nommée en son honneur à Rivière-Rouge où il a grandi. autre hommage qui fait chaud au cœur de sa sœur qui habite toujours là.