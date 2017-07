Émile Ménard triomphe

Ce fut un tout petit coup de mieux que deux autres compères de Pinegrove, Étienne Papineau, qui amorçait la journée en tête, et Joey Savoie, qui a raté une occasion en or de forcer la prolongation lorsqu’il a raté un court coup roulé au 18e trou.

« Ce n’était pas un bon putt. J’étais à deux ou trois pieds et je l’ai manqué. On le savait qu’à -7 je me retrouvais en tête (avec Ménard). Je me suis donné une bonne chance, mais ça fait partie du sport », a constaté Savoie avec dépit.