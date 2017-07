CHAREST, Jean-Marie



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 4 juillet 2017, est décédé à l'âge de 86 ans et 7 mois M. Jean-Marie Charest; époux de feu Mme Marthe St-Onge, conjoint de feu Mme Michèle Dumais; fils de feu Mme Rose Lévesque et de feu M. Jean-Baptiste Charest. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Saint-Denis-De La Bouteillerie de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis aude 11 h à 13 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Céline Lamarre), Jacques (Lucie Dumais), Claude (Thérèse Dumais); ses petits-enfants: Jean-François, Amélie (Yanick Tremblay), Simon (Anne-Marie Rancourt), Stéphane (Nadia Beaudin), Joanie (Vincent Boivin), Maxime (Malory Laberge-Lemieux), Isabelle (Mathieu Gagné), Frédéric (Vicky Théberge), Jérémie; ses arrière-petits-enfants: Noah et Anaïs Tremblay, Mya et Charlie Charest, Lohan et Mathis Boivin, Samara Charest, Félix et Annabelle Gagné, Emma Charest. Il était le frère de: feu Rosanne (feu Louis Lévesque), feu Antoine (feu Noëlla Beaulieu), feu Délicie (feu Antoine Robitaille), feu Marie-Paule (feu Joseph Charest), Thérèse (feu Gilbert Dubé), feu Cécile (feu Maurice Lévesque), feu Sr Estelle c.n.d., feu Éliane (feu Alphonse Beaulieu), Paul-Émile (Denise Charest), feu Narcisse. Il était le beau-frère de: feu Jacques (feu Yvette Lavoie), feu Anne-Marie, feu Jeannette (feu Oscar Drapeau), feu Marie-Paule (feu Léon Boissonneault), feu Pierre (Simone Briand), feu Louise (feu Paul Lamontagne), feu Céline (feu Henri Boissonneault), feu Claude (Dolorès De L'Air). Sont aussi attristés par son départ les membres de la famille de feu Michèle Dumais; ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dre Marie-Ève O'Reilly Fromentin et au personnel du Centre Villa-Maria pour les soins exceptionnels à l'égard de monsieur Charest. La direction des funérailles a été confiée à la