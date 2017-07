Festival d’été de Québec: nos choix du jour 4

Backstreet Boys

Photo d'archives, AFP

Le vif intérêt que suscite le retour à Québec du célèbre boys band laisse penser que la frénésie des années 1990, alors que les Backstreet Boys étaient au sommet de leur gloire et déclenchaient de vastes mouvements de foule partout où ils passaient, sera recréée sur les Plaines.

21 h 30 | Plaines d’Abraham

La Chicane

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

La hache de guerre est enterrée et les Abitibiens sont de retour sur les routes de la province. Un arrêt au FEQ devenait un incontournable pour l’un des groupes les plus populaires des années 1990 au Québec.

20 h | Parc de la Francophonie

Death From Above 1979

Photo d'archives, Charles William Pelletier

Apportez vos bouchons si vous avez mis le duo canadien sur votre trajectoire. Le punk-rock de DFA79 ne fait jamais dans la dentelle. Pour ceux qui ont une furieu­se envie de se défouler, c’est un must!

21 h | Impérial Bell

Photo du jour

Photo Mathieu Belanger

« Le groupe de Québec Never More than Less se produisait samedi au Parc de la Francophonie lors de la soirée métal qui culminait avec Pierce The Veil. Le groupe, qui savourait visiblement le moment, a été chaleureusement accueilli par ses fans et il a livré une prestation complètement enflammée. » Photo Mathieu Bélanger