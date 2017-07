Festival d'été de Québec: Pierce The Veil électrisant

Le groupe métal californien n'a peut-être pas joué devant une foule très dense, vendredi, au Parc de la Francophonie, il n'en reste pas moins qu'ils ont offert une prestation du tonnerre... un peu trop courte.

Pour leur premier spectacle à Québec en carrière, le quatuor californien, une des alternatives à la pop de P!nk, a joué devant un parc à moitié plein, mais rempli d'irréductibles fans qui clamaient le nom du groupe avant la prestation, qui a débuté cinq minutes plus tôt que prévu.

Dans une prestation d’une heure, le groupe n’a offert que dix chansons à ses fans.

Il n'a fallu que le début de Texas Is Forever, pour que quelques dizaines de spectateurs initie un «mosh pit». L'esprit punk était bien installé à la fin de la chanson, tout le monde sautait les bras levés vers le ciel.

D'autres ont osé le «crowdsurfing» plus tard.

Pendant ce temps, le quatuor, formé entre autre par les frères Vic et Mike Fuentes, était survolté. «Vous sentez-vous vivants ce soir?» a crié le leader de la formation.

Après la longue introdution de Today I Saw The Whole World, le groupe a enchaîné avec Floral and Fading. À entendre leur réaction, le public attendait définitivement Dive In.

Vic Fuentes a pris le temps de féliciter le Festival d'été pour son 50e anniversaire. «Cinquante-ans, c'est fou!», a-t-il lancé juste avant Caraphernelia.

Le grand succès King For a Day culminait cet électrisant spectacle.

Bien qu'ils célèbrent cette année le 10e anniversaire de leur premier album A Flair For The Dramatic, le groupe n'avait inclut aucune chanson de cet opus à son programme de la soirée, laissant plutôt la place au dernier album.

Crown The Empire absent

Le Festival d'été a annoncé, en fin de journée, que le groupe Crown The Empire ne pouvait se produire avant Pierce The Veil en raison de problèmes de santé d'un des membres de la formation.

C'est le groupe punk rock canadien Single Mothers, venu d'Ontario, qui a remplacé Crown The Empire à pied levé. Le rock métal du groupe n'a malheureusement pas réussi à réveiller la foule, restée passive devant la prestation.

Le groupe originaire de Québec Never More than Less avait eu le mandat d'ouvrir la soirée.