Festival La Noce: un événement sans compromis

C’est une faune bigarrée qui s’est présenté à la Zone portuaire, samedi pour La Noce, ce festival tenu sur une seule journée et qui mettait en vedette le meilleur de la musique émergente et régionale.

La Noce, qui se définit comme un festival différent qui se déroule à Chicoutimi avec une programmation composée de groupes émergents, mais reconnus, a gagné son pari et a organisé un événement qui a su plaire aux spectateurs.

Comme le festival se déroulait sur deux scènes, une payante et une gratuite, il y a eu peu de temps morts dans l’enchaînement des différents spectacles. L’animation des Clowns noirs, ces personnages issus de la scène théâtrale régionale, rendait les transitions encore plus douces.

La scène gratuite permettait aussi aux personnes qui fréquentent habituellement le parc du Vieux-Port, et qui n’avaient pas grand-chose à voir avec le public cible du festival de faire des découvertes musicales et d’être en contact avec des artistes qu’ils n’auraient peut-être jamais connus.

En dehors des spectacles musicaux, le concept du festival reposait sur l’idée de La Noce, cette fête suivant un mariage. « On cherchait quelque chose qui représente l’esprit de fête, qui représente l’union entre les artistes, explique Éric Harvey, fondateur et organisateur de l’événement. Quand le nom est venu, on a eu un flash sur les liens qu’on pouvait faire avec ça. »