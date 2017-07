Fini les rumeurs, P!nk débarque enfin à Québec

P!nk est en ville. Arrivée à Québec depuis vendredi, la vedette pop promet d’en mettre plein la vue sur les plaines d’Abraham, samedi soir, lors de ce qui sera le premier de deux concerts très attendus ce week-end au Festival d’été.

Citée dans les rumeurs du FEQ depuis plusieurs années, l’Américaine de 37 ans est enfin à Québec. En déplacement avec ses enfants, la chanteuse a été discrète. Pour l’instant, on ne l’a aperçue que sur Instagram dans une photo mise en ligne vendredi et la montrant en train de donner le sein à son petit dernier, Jameson.

Soirée qui s’annonce marquante

Cette visite à Québec est une première pour P!nk. Elle sera marquante à plusieurs égards, notamment en raison de l’utilisation de la technologie de la réalité virtuelle en début de concert.

On s’attend à ce que P!nk attire une des plus grosses foules du festival sur les Plaines. Avec les Backstreet Boys qui se pointent dimanche, c’est tout un week-end pop qui guette les festivaliers.

Le concert de P!nk s’inscrit aussi dans le retour sur scène de la chanteuse, qui s’est tenue loin des planches depuis la fin de la tournée The Truth About Love, en janvier 2014.

Déjà, elle a offert une performance qui a enchanté la critique, la semaine dernière, au Summerfest de Milwaukee. Elle sera au Bluesfest d’Ottawa dimanche, puis à Atlantic City avant de mettre le cap sur l’Europe pour une courte série de concerts en août.

Les succès d’une rebelle

Née Alecia Beth Moore, P!nk a connu la gloire au tournant du millénaire avec l’album Can't Take Me Home puis en chantant Lady Marmelade sur la trame sonore du film Moulin Rouge.

Ensuite, elle a enchaîné les succès. Parmi les principaux, Get the Party Started , So What , Just Give Me a Reason. Les ven tes d’albums suivent la tendance. On estime qu’e lle a en vendu 47 millions, plus 84 millions de singles.

En parallèle, la chanteuse aux cheveux courts blonds a cultivé une image de rebelle. « J’étais une extrémiste. Skateboard, hip-hop, adepte de rave, chanteuse dans un groupe rock, j’ai tout fait et tout en même temps », a-t-elle déjà confié en entrevue.

C’est sans compter sa forme physique exemplaire, qui lui permet de se livrer à des acrobaties aériennes durant ses concerts.

Vraiment, la récipiendaire de trois prix Grammy dispose de l’arsenal pour séduire les Québécois.