Le G20 trouve un compromis avec les États-Unis sur le climat

Les pays du G20 ont trouvé samedi un compromis sur le climat pour éviter une rupture définitive avec les États-Unis après leur sortie annoncée des accords de Paris, selon le communiqué final.

Leur communiqué final «prend acte» d’une part de la sortie des États-Unis de ces accords visant à lutter contre le réchauffement climatique, qui sont qualifiés d’«irréversibles».

Une manière d’isoler les États-Unis sur le sujet. «Je me réjouis beaucoup que tous les autres chefs d’État et de gouvernement» s’en tiennent aux accords de Paris, a déclaré à la presse la chancelière allemande Angela Merkel, hôte du sommet.

Dans le même temps, les États-Unis de Donald Trump obtiennent une concession.

La déclaration finale dit qu’ils «vont oeuvrer pour travailler étroitement avec d’autres partenaires pour faciliter leur accès et leur utilisation plus propre et efficace des énergies fossiles, et les aider à déployer des énergies renouvelables et d’autres sources d’énergie propre».

Ce passage instaure une situation inédite pour le G20 qui valide ainsi le fait qu’un de ses membres puisse suivre une politique individuelle à contre-courant de ses autres membres.

Concrètement, il s’agit surtout pour les États-Unis de vendre leur gaz de schiste.

Les États-Unis ont notamment fait miroiter aux pays de l’Europe de l’Est, qui cherchent à réduire leur dépendance énergétique à l’égard de la Russie, la vente de gaz liquide américain.

Ce point du compromis a fait l’objet d’âpres débats, car plusieurs pays redoutent «un effet de contagion», souligne un diplomate.

Anti-dumping

En matière commerciale, le président américain inquiète depuis des mois ses principaux partenaires par ses velléités protectionnistes, son slogan permanent sur «l’Amérique d’abord» et ses menaces de taxes douanières contre la Chine ou l’Europe dans l’acier ou automobile.

Au sommet du G20, les États-Unis ont accepté finalement, après avoir rechigné, de se rallier dans la déclaration finale à une condamnation du «protectionnisme». Une tradition de ce forum qui répète depuis des années cette antienne.

Le rôle de «surveillance» de l’Organisation mondiale du commerce, souvent critiquée dans le passé par l’administration américaine, est également endossé.

Mais en échange, le forum des vingt plus grandes économies mondiales reconnaît pour la première fois le droit des pays victimes de pratiques de dumping de recourir à «des instruments légitimes de défense commerciale».

Les États-Unis ne sont pas les seuls à se féliciter de cette évolution.

Le président Emmanuel Macron en particulier mène une bataille en plaidant pour une «Europe qui protège» au niveau européen, notamment en matière commerciale à l’égard de la Chine.

«Cela reflète assez bien la position qu’on défend, lutte contre le protectionnisme et lutte contre le dumping, c’est une position qui nous va bien», résume une source proche de la présidence française.

«Débâcle»

Le G20 de deux jours a été pour le reste marqué par la toute première rencontre entre Donald Trump et son homologue russe. Le président américain a qualifié samedi cet entretien de « formidable ».

Donald Trump a par ailleurs enfoncé samedi un nouveau coin entre Européens en promettant au Royaume-Uni un accord commercial « très, très rapidement », alors qu’en principe Londres n’a pas le droit de conclure pareil traité tant qu’il n’est pas sorti de l’Union européenne (UE).

Ce G20 restera quoi qu’il arrive comme le plus tendu et électrique de l’histoire tant à l’intérieur des salles de réunion qu’à l’extérieur.

Les 20 000 protestataires anti-G20 continuaient à défiler samedi dans les rues de Hambourg après de violents affrontements depuis jeudi entre manifestants et police.

Selon les forces de l’ordre, près de 200 policiers ont été légèrement blessés.

Certains quartiers de la ville offrent un spectacle de désolation, avec voitures calcinées et restes de barricades.

Donald Trump a félicité samedi Angela Merkel, qui assure la présidence du G20, pour son «travail formidable» malgré les manifestations.

La chancelière allemande fait néanmoins l’objet de sévères critiques dans son pays, où il lui est reproché d’avoir organisé un tel sommet en plein centre-ville.

«À Hambourg, l’État a échoué», assène samedi le journal le plus lu d’Allemagne, Bild, en ajoutant «cette débâcle est aussi sa débâcle».