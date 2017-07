Hafthor Bjornsson impressionne

Le géant de 6 pi 9 po et 429 lb a réussi, entre autres, à soulever cinq pierres d'atlas pesant entre 260 à 400 livres pour les déposer sur des socles en moins de 33 secondes. Il a également lancé huit barils de bière en fût, pesant 55 livres chacun, au-dessus d'une barre de 16 pieds de hauteur et ce, en 47 secondes.

Jean-François Caron s'est blessé lorsqu’il s’est redressé à la cinquième reprise avec un haltère de 700 livres sur les épaules. Il est revenu plus fort pour l'épreuve suivante avec les pierres d'atlas.

Les Québécois Jimmy Paquet et Maxime Boudreault ne se sont pas contentés des rôles de figurant. Paquet a terminé sixième aux pierres d'atlas et cinquième au soulèvement de la voiture. De son côté, Maxime Boudreault a terminé quatrième à l'haltère de 700 livres sur les épaules et deuxième au lancer des barils de bière.