«Il faut arrêter de taper sur la tête du monde parce qu’ils n’achètent pas nos tounes» - Boom Desjardins

Les gens n’achètent plus de musique ? Cessons de les blâmer, clame Boom Desjardins. « C’est à nous de faire quelque chose », dit le leader de La Chicane, qui rejette le fardeau de trouver une solution sur le dos des artistes.

Visiblement, Boom Desjardins n'est pas de ceux qui croient que la tendance va s'inverser et que les fans vont recommencer à payer pour de la musique qu'ils peuvent consommer pour quelques dollars par mois sur le web.

« Il faut arrêter de taper sur la tête du monde parce qu'ils n'achètent pas nos tounes. Elles sont là, les chansons, elles sont disponibles. On ne peut pas dire aux gens : t'aimes ma toune, mais ne l'écoute pas. »

S'il prend fait et cause pour les consommateurs, Boom Desjardins n'en est pas moins inquiet pour la qualité de la production musicale.

« J'ai l'impression que l'album live qu'on prépare après notre tournée estivale sera l'un des derniers albums physiques qu'on va faire. J'espère qu'on va trouver une nouvelle façon de consommer la musique qui va soutenir davantage les productions. Moi, j'enregistre toujours à Vancouver avec le réalisateur John Webster, qui est incroyable. Ça fait six albums que je fais comme ça. Mais je me pose la question si je vais y retourner pour le prochain », dit Desjardins.

« Ça sent l’Abitibi... »

Les turbulences de l'industrie musicale n'empêchent cependant pas Desjardins de savourer le retour de La Chicane, qui s'est reformé pour une tournée estivale qui passe par le Festival d'été, dimanche.

Pour l'instant, Desjardins, Dany Bédar et son frère Martin, Éric Maheu, Christian Legault et Yanick Boivin sont en bons termes. Les chicanes qui les ont divisés, il y a 10 ans, sont du passé. Et Desjardins se réjouit de pouvoir rejouer les classiques du groupe avec ses compères de la première heure.

« Avec Martin, qui est le batteur original, on rend Calvaire d'une façon que je n'ai jamais refaite avec d'autres batteurs, cela dit, sans rien enlever à tous les autres excellents musiciens avec qui j'ai joué. Ce n'est pas pareil : le son, les chœurs. On a notre timbre abitibien, on se le fait dire. Ça sent l'Abitibi sur le stage », confie le chanteur.

La Chicane en concert au parc de la Francophonie, le 9 juillet, à 20 h, en première partie de Michel Fugain.