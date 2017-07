Inspirations estivales pour le bureau

Alors qu’à l’automne on peut s’amuser à ­superposer les pièces, les beaux jours eux nécessitent une approche plus minimaliste quant à la quantité de vêtements portés. D’autant plus que le contexte professionnel exige parfois une attention aux règles imposées. Ainsi, composer un look approprié pour le bureau peut s’avérer une tâche moins inspirante. Petit tour d’horizon de quelques associations gagnantes.

Photo Wenn, Tony Oudot

Kristen Wiig revisite les années 70, mais sans tomber dans la nostalgie. Elle a associé son jean délavé légèrement patte d’éléphant à un tricot léger à pois Tory Sport et des sandales Pierre Hardy dans les mêmes couleurs. Elle a complété son look avec de grosses lunettes, des anneaux dorés et un sac au fini denim.

Photo AFP

La robe de jean est contemporaine lorsqu’elle est accessoirisée de baskets blanches, de quelques bijoux dorés et d’une enveloppe rigide, comme le démontre bien Bianca Brandolini vêtue d’une tenue Dior.

Photo Wenn, Patricia Schlein

Un polo sera mieux perçu au boulot si, tout comme l’a fait Mandy Moore, il se glisse dans une jupe de dentelle. Il perd ainsi son look sport et bascule vers le chic. L’actrice a aussi opté pour une chaussure pratique, une sandale à petit talon carré.

Photo AFP

Elizabeth Olsen a craqué pour le stylisme tandem de cet ensemble Dior. N’hésitez pas à composer des silhouettes avec deux pièces du même imprimé, tout en égayant le tout d’un sac de couleur.

Photo AFP

Pour contrebalancer l’allure artisanale de son pantalon patchwork brodé, Camilla Rowe a opté pour une chemise blanche classique déboutonnée tout en glissant ses cheveux dans le col.

Photo Wenn, Dennis Van Tine

Haut simple et jupe volumineuse

À l’instar du look de Keri Russell au Veuve Clicquot Polo Classic, une jupe à volants, comme ce modèle de Johanna Oritz, devrait s’accompagner de la simplicité d’un haut uni immaculé.

Photo Wenn, Patricia Schlein

Jennifer Beals a déjoué l’association convenue de la chemise blanche et du costume de couleur en enfilant une blouse bleue en soie sous sa veste fuchsia Cédric Charlier. Ses escarpins blancs illuminent le tout.

Photo Wenn, Mischa Schoemaker

La reine Maxima des Pays-Bas a choisi d’égayer le noir et blanc de sa robe Natan d’une ceinture, de boucles d’oreilles, de chaussures, d’un sac et d’un châle vert pomme.

Photo AFP

Logan Browning a troqué la robe courte pour un combishort Michael Kors Collection. Grâce à la ceinture et aux sandales, cette tenue est parfaite pour le 9 à 5. Ensuite poursuivez votre journée avec des sandales plates pour un look après-bureau.