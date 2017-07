Jonathan Roy, fan avoué des Backstreet Boys

En entrevue à quelques jours de se produire pour la première fois sur les Plaines avant les Backstreet Boys, Jonathan Roy ne cache pas sa grande admiration pour le groupe pop des années 1990.

« Je me sens comme un joueur de hockey qui regarde son idole de jeunesse à la télé, et à un moment donné, c’est rendu qu’il joue sur la glace avec parce qu’il est encore là. Honnêtement, je vais être impressionné », lance-t-il à l’autre bout du fil.

Jonathan Roy avoue avoir eu la coupe « champignon » comme Nick Carter à l’époque. Il confie avoir forcé son frère et sa sœur à apprendre les chorégraphies pour donner ses premiers spectacles devant sa famille.

« On faisait un spectacle pour la famille à Noël, évoque-t-il. J’avais mon chandail de Nick Carter, sa coupe de cheveux, c’était épouvantable. Je chantais les tounes sans arrêt dans ma chambre. J’étais allé les voir en octobre 2001. C’était mon père qui m’avait emmené. J’avais tellement tripé.»

Sur une lancée

Jonathan Roy est sur une lancée depuis la parution de son album Mr. Optimist Blues. Il vient tout juste de signer un contrat avec Atlantic­­­ Records (Ed Sheeran, Bruno Mars) aux États-Unis, où il lancera sous peu l’extrait Freeze Time. Mais pour lui, faire le Festival d’été a une connotation particulière.

« C’est extraordinaire, lance-t-il. Depuis que je suis jeune que je vais au festival. Quand je l’ai fait, à 19 ans, c’était à l’Impérial. Juste de faire partie de la programmation, c’était quelque chose de très important pour moi. Ça me touche énormément. Je suis très fier. Et j’ouvre pour mes idoles de jeunesse en plus. »

Jonathan Roy souhaite profiter de l’occasion pour que les gens constatent où il est rendu musicalement. « De jouer devant autant de personnes, c’est rare que ça arrive. Je veux que les gens me découvrent et je veux montrer ce que j’ai dans le corps, où je suis rendu. »

Le chanteur promet une prestation énergique, intense, de 45 minutes. « J’ai un nouveau band, dit-il. On va faire toutes les tounes de l’album Mr. Optimist Blues, une reprise en anglais, une autre en français d’une artiste que j’aime bien. Je vais chanter en français pour Québec, je trouve que c’est important. »

Jonathan Roy se produira sur les Plaines dimanche, juste avant les Backstreet Boys et Nick Jonas.