La région méconnue des Finger Lakes

Si la Grosse Pomme se passe de présentation, qui peut se vanter d’avoir visité les Finger Lakes ? Aux antipodes de la « ville qui ne dort jamais », cette région de l’État de New York propose aux visiteurs un heureux mélange de tourisme gourmand, de créativité et de paysages bucoliques.

Entre Seneca Falls et Watkins Glen, les papilles gustatives des automobilistes sont titillées à chaque instant. Dans la vallée qui surplombe le lac Seneca, la vigne pousse partout et nombreux sont les producteurs à avoir pignon sur rue. Difficile de ne pas succomber à la tentation ! Les fins de semaine, les salles de dégustation s’emplissent de citadins venus goûter aux riesling, chardonnay et gewurztraminer qui font la réputation des Finger Lakes.

Grâce à la profondeur de ses lacs en forme de doigts, creusés par le passage des glaciers, la région bénéficie d’un microclimat propice à la culture du raisin. En plus d’abriter certaines des plus anciennes maisons du pays, c’est ici qu’on retrouve la plus grande concentration de producteurs viticoles à l’est de la Californie. Certains vignerons, comme Wagner Vineyards à Lodi, organisent des visites guidées de leurs installations, question de donner l’eau à la bouche avant de passer à la salle de dégustation. Depuis quelques années, la présence de brasseries, de distilleries et de fromageries est venue bonifier l’offre agrotouristique régionale.

Maîtres du vin... et du verre

Le savoir-faire de ses gens s’étend bien au-delà des produits du terroir. C’est une entreprise de la région, Corning­­­ Inc., qui a inventé les fameux plats en pyrex, présents dans les cuisines du monde entier. La compagnie a d’ailleurs fondé un vaste musée sur l’art du verre qui relate 3500 ans d’histoire. Chaque jour, les visiteurs peuvent assister à des démonstrations de soufflage et participer à des ateliers de création. Des artistes de renommée internationale sont aussi invités à l’occasion d’événements publics.

Beautés naturelles

Les Finger Lakes retiennent également l’attention en raison de ses nombreuses chutes. Si vous devez ne choisir qu’un seul lieu, allez au Watkins Glen State Park, à un jet de pierre de la localité du même nom. Lentement, mais sûrement, l’érosion y a creusé une gorge aux parois abruptes. Le sentier permet de s’approcher du réseau de 19 chutes générées par l’action de l’eau.

Les amateurs de plein air poursuivront l’aventure au Letchworth State Park, plus à l’ouest. Ce parc naturel offre des points de vue spectaculaires sur un canyon au cœur d’une forêt luxuriante. Letchworth accueille plusieurs mordus de rafting et une entreprise propose même de survoler la vallée en montgolfière !

Enfin, un séjour dans les Finger Lakes est l’occasion de découvrir les États-Unis sous un angle différent. Il suffit de quitter les grands axes routiers pour apercevoir un hameau figé dans le temps... à des années-lumière de l’agi­tation de la métropole américaine.

Informations utiles