L'acteur Nelsan Ellis, vedette de la série «True Blood», est mort

L’acteur américain Nelsan Ellis, connu pour son rôle marquant de Lafayette dans la série True Blood, est décédé samedi à 39 ans.

«Nelsan a succombé à des complications d’insuffisance cardiaque», a confirmé sa gérante Emily Gerson Saines à Hollywood Reporter.

«C’était un gars très talentueux et il va beaucoup nous manquer.»

Récemment vu dans le film biographique Get On Up sur la vie du chanteur James Brown, Nelsan Ellis était principalement connu pour son rôle de cuisinier dans la série True Blood diffusée sur la chaine HBO entre 2008 et 2014.

«Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de Nelsan Ellis. Il fait partie de la famille HBO depuis longtemps. Nous nous souviendrons longtemps de son interprétation poignante de Lafayette. Nelsan ne manquera pas qu’à ses admirateurs. Il nous manquera à tous», a fait savoir la chaine de télévision dans un communiqué.