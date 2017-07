Le 150e de Pont-Rouge

Le Carousel de la GRC se produira gratuitement à deux reprises aujourd’hui à 19 h et demain, à 14 h, sur le site extérieur de l’aréna Joe Juneau. Vous pourrez aussi durant ces deux journées (entre 9 h et 21 h) visiter les écuries installées à l’intérieur de l’aréna. Le tout s’inscrit dans la programmation des fêtes du 150e anniversaire de la municipalité. https://www.pontrouge150.com.

La finale du prestigieux tournoi de golf amateur Le Duc de Kent se déroule aujourd’hui dans les salles du parcours Royal du club de golf Royal Québec de Boischatel avec les 70 meilleurs joueurs et égalités. Vous pouvez vous y rendre et suivre les joueurs (depuis 7 h ce matin) sur le terrain gratuitement. Le Duc de Kent est considéré comme la seconde tranche de la triple couronne du circuit amateur québécois.

60 ans de mariage...

Félicitations à Christine Jobin et Jean-Pierre Dion (photos), de L’Ancienne-Lorette, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 8 juillet 1957, a eu deux filles (Julie et Lucie) et a la joie d’avoir deux petits-enfants, Stéphanie et Jean-Sébastien.

Le Chaudron 2017 décerné au pire score

Les participants à la récente Coupe Golfa (ils étaient douze golfeurs à se livrer une chaude lutte pour l’obtention du trophée) présentée à Belœil en Montérégie (3 rondes de golf en autant de jours) voulaient absolument que je publie la photo du gagnant du Chaudron 2017 (le pire score du tournoi). Il s’agit de Jacques Dupuis de Symbiose Communications. Voilà, c’est fait !

50 ans de mariage

Fabienne Garneau et Gilles Rochette, originaires respectivement de Charny et de L’Ancienne-Lorette et qui demeurent à L’Ancienne-Lorette, célèbrent ces jours-ci leur 50e anniversaire de mariage. Leur fils Simon et leurs deux petites-filles Sophie et Laurence leur souhaitent tout plein de bonheur pour les années futures. La journée d’aujourd’hui promet d’être merveilleuse avec la présence des deux familles.

Anniversaires

Kevin B Tremblay (photo), directeur de l’Académie et enseignant au club de golf La Tempête... Marie Gagnon, propriétaire d’Espace Beauté Marie Gagnon... Sylvain Gaudreault, député de Jonquière (PQ), 47 ans... François Beaulé, directeur adjoint aux commandites Ameublements Tanguay, 54 ans... Francine Gauthier, directrice des ressources humaines au Fairmont Le Château Frontenac... Kevin Bacon, acteur américain, 59 ans.

Disparus

Le 8 juillet 2015. Jean-François Plante (photo), 52 ans, secrétaire-trésorier au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec et responsable de différents comités depuis plusieurs années... 2014. Richard Beaulé, 60 ans, frère de François Beaulé, de chez Ameublements Tanguay... 2012. Sylvain Trépanier, 47 ans, journaliste au Journal de Québec.