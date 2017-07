Le week-end culturel de Mario Pelchat

Quel est le livre qui vous a marqué ?

Photo courtoisie

Un jour, un collègue m’a offert un livre, au moment de partir en voyage. C’était le roman Oscar et la Dame rose de l’auteur Éric-Emmanuel Schmitt. J’ai été ­complètement chamboulé par ce roman. Dès les ­premières pages, j’ai été absorbé par cette histoire et j’en ai pleuré ma vie. D’une certaine façon, ce livre m’a fait revivre la maladie de ma sœur. Elle est ­décédée du cancer alors qu’elle avait 16 ans. Bien que cela ­remonte à plusieurs années, je crois que je n’avais pas ­complètement vécu mon deuil. C’est cette histoire qui m’a permis de le faire. J’ai adoré ce livre !

Quel est le film qui vous a particulièrement interpellé ?

Photo courtoisie

Tout récemment, j’ai vu le drame biographique Lion qui est inspiré d’une histoire vraie. J’ai été touché par l’histoire de ce jeune garçon, ­abandonné à ­Calcutta et qui doit survivre seul, avant d’être ­recueilli dans un orphelinat pour être ensuite adopté. Même si je n’ai pas vécu d’abandon, je me suis reconnu à travers son ­histoire et ses émotions. La peur d’être ­abandonné ou de perdre ses repères est souvent présente chez les gens. Quand je suis venu vivre à Montréal, je n’avais que 17 ans et même si c’était mon choix, pendant plusieurs années, je me suis senti laissé à moi-même. Ce film m’a véritablement ­interpellé. Il est magnifique !

Quelle est la série télé que vous avez aimé ­regarder ?

Photo courtoisie

Plusieurs personnes m’avaient conseillé la série ­District 31. Lorsque je me suis finalement décidé à ­visionner le premier épisode, j’ai plongé dans cette série en regardant les 12 épisodes en rafale. Cette série m’a complètement happé, au point de ne plus vouloir aller dormir. Sinon, je suis un fan fini de la série Unité 9. On fait de la bonne télé au Québec et on peut en être fier.

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter ?

Photo courtoisie

J’écoute un peu de tout. Je me suis récemment ­procuré le nouvel album d’Isabelle Boulay, En ­vérité, qui est ­particulièrement réussi. J’aime­ ­b­eaucoup Isabelle, même si je ne connais pas tout son ­répertoire. Elle a sa façon de livrer ses chansons, mais aussi de les choisir. C’est sublime !

Qui dans le milieu artistique suscite votre ­admiration ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup d’admiration pour le parcours du musicien français Michel Legrand, avec qui j’ai travaillé et qui est devenu un ami, depuis que j’ai découvert son parcours et que je l’ai côtoyé. On a fait un disque ensemble et j’avais l’impression de travailler avec Mozart. C’est un grand virtuose, talentueux, qui se consacre totalement à son art. Je crois qu’après son départ, comme tous les grands­ ­compositeurs, il passera lui aussi à l’histoire.

