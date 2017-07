Milos Raonic poursuit sa route à Wimbledon

Le Canadien Milos Raonic a vaincu l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas en trois manches de 7-6 (3), 6-4 et 7-5 au troisième tour du tournoi de Wimbledon, samedi à Londres.

Le vainqueur a été dominant au service, claquant 21 as, soit 10 de plus que le gaucher. Raonic a aussi remporté 84 % de ses premières balles de service et 81 % de ses secondes, comparativement à 68 % et 55 % pour le perdant, qui a commis trois doubles fautes.

Le septième joueur mondial n’a donné aucune balle de bris à son rival. Il a aussi brisé le service de la 22e raquette mondiale à deux reprises en 13 tentatives.

L’Ontarien, qui a eu besoin de 2h21 pour obtenir son billet pour le tour suivant, a eu le dessus 55-27 au chapitre des coups gagnants et a remporté 118 des 211 échanges.