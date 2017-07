Les Cowboys fringants au FEQ: «Nous ne sommes pas intimidés par les Plaines»

Plusieurs artistes québécois hésitent à affronter les immenses et intimidantes plaines d'Abraham durant le Festival d'été. Ce n'est pas le cas des Cowboys fringants. « On ne se sent pas diminué par rapport aux stars internationales », affirme Marie-Annick Lépine.

​Les dirigeants du FEQ n'ont donc pas eu besoin de tordre des bras pour que le quatuor accepte de revenir sur le théâtre de certains de leurs concerts les plus mémorables, eux qui comptent quelques Plaines dans leur curriculum vitae.

« Ça fait 20 ans que nous sommes là, on roule notre bosse, on travaille fort, on a de belles chansons et notre dernier album a eu une réception magnifique auprès du public. Nous n'avons rien à envier à ceux qui viennent d'ailleurs », lance la musicienne.

« Comme c'est le cas pour les gros spectacles, on va être stressés. Mais nous ne nous sentons pas intimidés », assure Lépine.

La musicienne se rappelle que la toute première prestation des Cowboys fringants sur les Plaines, en première partie de Plume Latraverse, au début des années 2000, n'avait laissé personne indifférent.

« Quand il est entré sur scène, Plume a dit : ouain, ça va faire mal aux Frères à ch'val ça ! » relate-t-elle en riant de bon cœur.

Des clowns et du feu

Comme le font maintenant tous les Québécois qui jouent sur les Plaines, les Cowboys fringants se sont pliés à la demande du FEQ d'offrir un show différent pour l'occasion.

« Sur le coup, tu te dis que ça ne te tente pas vraiment d'inviter d'autres artistes et monter des numéros différents. Mais finalement, nos idées sont le fun et on a hâte de présenter un show qui ne sera pas comme les autres qu'on fait cet été. »

Les différences ne seront pas musicales, explique Marie-Annick Lépine. Octobre sur les Plaines (c'est le nom du spectacle) naviguera à peu près dans le même répertoire de chansons que d'habitude. C'est l'enrobage qui changera.

« On a décidé d'ajouter des clowns, des cracheurs de feu et nous aurons des images magnifiques sur l'écran derrière nous faites par Martin Bureau, un artiste de Québec. On parle de choses qui vont se dessiner en temps réel. Nous aurons cinq gros tableaux dans le spectacle ainsi que trois grosses sections carnaval. En plus, d'autres musiciens vont nous accompagner pour que ça fasse un gros party. »

Parmi les invités confirmés, notons la présence de Frannie Holder, du groupe Random Recipe.

Les grosses chansons

Pour ce qui est de l'alignement de chansons, il est déjà prêt et est l'œuvre de Marie-Annick Lépine. En tant que « celle qui est un peu moins broche à foin » dans le groupe, c'est elle qui a hérité de la tâche d'établir les fameux « setlists » avant chaque concert.

Si on se fie à la réaction enthousiaste que suscite chaque prestation des Cowboys, force est d'admettre qu'elle maîtrise très bien l'art de choisir les bonnes chansons.

« En 20 ans de carrière, on sait qu'en festival, quand tu es dehors, t'arrives avec tes grosses chansons. On n'ira pas faire Octobre au complet sans se soucier que ce serait le fun qu'on fasse Ti-cul, En berne, La manif, Les étoiles filantes.

Mais, précise-t-elle, « il y aura tout de même le tiers du spectacle consacré à Octobre parce que l'album a eu une réception incroyable. Ce n'est pas gênant de jouer La marine marchande parce que c'est le gros hit cette année. »

Les Cowboys fringants en concert sur les plaines d'Abraham le 11 juillet, à 21 h 30.