Rattrapage télé des vacances

District 31

Photo courtoisie

Luc Dionne a accompli tout un exploit : réunir chaque soir plus de 1,2 million de téléspectateurs avec une quotidienne bien menée, qui n’a jamais manqué de souffle. Produite par Fabienne­­ ­Larouche, District 31 présente le vécu d’enquêteurs dans un poste mené par une brillante sergente-détective, Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau­­­), dont la relation affective avec son ­collègue (Vincent-Guillaume Otis) ajoute un intérêt supplémentaire. Au poste 31, il y a des cas d’enlèvement, de trafic de drogue, de meurtre, de viol, mais on fraye aussi avec les motards et on creuse des cas d’écoute électronique qui souvent, nous ont renvoyés à notre propre réalité. Il faut s’attendre à enfiler 120 épisodes qui nous laissent sur une faim et dont on parle encore.