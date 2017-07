Séjour victorien ou contemporain

On promet un séjour reposant au Cœur de Loup et délicieux à L’Orange Bistro. Deux hébergements ­tranquilles, qui se distinguent chacun par leur style, en plein cœur du village de Baie-Saint-Paul.

On se pose à l’une des deux adresses de Donald Duchesne, à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Le gars du coin, il connaît les besoins de la clientèle ! Il offre deux ­hébergements distincts et de qualité.

En 1999, Donald Duchesne acquiert un restaurant qu’il baptise L’Orange ­Bistro. Dans l’esprit victorien du ­bâtiment de 1870, il aménage trois chambres ­confortables à l’étage. Boiseries, planchers d’origine et plafonds hauts demeurent ­chaleureux, tout comme la décoration. Les invités disposent d’un grand ou d’un très grand lit, d’un canapé, d’une salle de bain privée et d’un balcon commun. À deux pas, dans l’ancienne maison du bedeau, s’est ajouté un autre hébergement plus ­contemporain, Au Cœur de Loup. Inspiré de la chanson de Philippe Lafontaine, il est situé sur la rue Forget, à une minute de marche du bistro.

On y trouve quatre chambres à la déco contemporaine ainsi qu’une suite pratique pour les familles, grâce à ses deux grands lits et ses lits ­superposés.

Quant au studio, avec son très grand lit dans la chambre et son grand ­divan-lit, sa cuisine et son salon, il est parfait pour un séjour en autonomie. Qu’on opte pour l’hébergement victorien ou ­contemporain, on bénéficie assurément de la tranquillité.

Une table délicieuse

L’Orange Bistro propose une ­expérience culinaire typique aux saveurs de la ­région, dans une ambiance agréable. Au ­déjeuner, on savoure l’omelette au ­jambon de ­Charlevoix et fromages ­Hercule et ­Migneron; la cassolette du matin ­gratinée (œuf, jambon, saucisse, bacon et sauce ­hollandaise) ou le pain doré aux raisins et ­sirop d’érable. Pour le dîner et le souper, on a du choix et toujours du goût. Coup de cœur pour les saucisses grillées ­charcuterie charlevoisienne sur choucroute, cornichon et pommes de terre, comme le moelleux au chocolat noir et ­caramel à la fleur de sel.

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 99 $. Déjeuner à la carte à L’Orange Bistro (à partir de 8 $)

Services

On s’enregistre au resto. Les chambres ont un ­réfrigérateur, une ­cafetière et une ­télévision. Garage ­sécuritaire pour les vélos et stationnement à disposition.

Activités sur ­place

Les invités aiment le salon­­­ privé à L’Orange Bistro pour relaxer.

Activités tout près

On parcourt les ­galeries d’art dans le village. Des œuvres d’artistes de chez nous sont d’ailleurs ­installées à l’extérieur avec des descriptions fort intéressantes !

Coordonnées

Hébergement

Cœur de Loup

29, rue Ambroise-Fafard

Baie-Saint-Paul (Québec)

G3Z 2J2

Téléphone : 418 240-1197

www.orangebistro.com