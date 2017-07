Une couverture marquante

Événement exceptionnel, couverture exceptionnelle : le convoi meurtrier de Lac-Mégantic qui a fauché 47 vies, il y a quatre ans, occupe une place particulière dans l’histoire du Journal de Québec.

Pendant le mois de juillet 2013, les rédactions du Journal de Québec et du Journal de Montréal déploient des ressources inédites, à la hauteur de l’onde de choc qui frappe la province. Jour après jour, les unes des deux journaux témoignent du désastre qui ébranle la population.

Les Québécois, et à plus forte raison les Méganticois, sont terriblement en quête de réponses.

« Les gens se confiaient à nous, mais ensuite, ils nous disaient : “On veut savoir ce qui s’est passé, on veut savoir pourquoi” », se souvient le journaliste Nicolas Lachance, qui a passé quatre semaines à Lac-Mégantic cet été-là.

Dans les premiers jours, on cherche à établir le bilan des victimes – les autorités dénombrent jusqu’à 80 disparus dans un premier temps –, mais rapidement, plusieurs autres questions importantes émergent.

« Tout le monde s’était mis, même dans d’autres régions, à regarder leur chemin de fer et à se demander : “Est-ce que ça peut arriver chez nous ?” Donc il était très important de faire le plus rapidement possible la lumière » sur les événements, se remémore Rémi Nadeau, chef du Bureau parlementaire à Québec, mais qui était à l’époque adjoint au directeur de l’information au Journal de Québec.

Salle de presse improvisée

Dans les heures suivant le désastre, Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal unissent leurs forces pour décrire avec le plus de détails possible la catastrophe qui s’est déclarée à la jonction de leurs territoires.

Au plus fort de la crise, une demi-douzaine de journalistes et plusieurs photographes occupent le bar désaffecté d’un hôtel près du centre-ville, puis un chalet près du lac, qui servent de salles de presse improvisées.

À l’instar des pompiers, policiers, enquêteurs et autres experts qui se sont rendus sur place, ils en sortiront marqués à jamais.

« On était jeunes. On se disait : “Ça aurait pu être nous, dans le Musi-Café. [...] C’était nous qui étions là, c’était notre génération” », mentionne le journaliste Nicolas Saillant. « Il y a un avant-Mégantic, et il y a un après-Mégantic », renchérit sa collègue Kathryne Lamontagne.

Les deux quotidiens produiront deux mois après les faits un touchant cahier commémoratif de 32 pages dressant le portrait des 47 victimes, permettant de saisir toute l’ampleur du drame.