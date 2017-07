Venezuela: l’opposant Leopoldo Lopez assigné à résidence après trois ans de prison

Leopoldo Lopez, l’un des plus emblématiques opposants vénézuéliens, est sorti de prison samedi, assigné à résidence chez lui à Caracas après plus de trois ans d’incarcération, en pleines tensions croissantes entre le président socialiste Nicolas Maduro et l’opposition.

La Cour suprême a annoncé sur son compte twitter avoir décidé la libération de Leopoldo Lopez et son assignation à résidence «pour raison médicale». La cour précise que la mesure, décidée vendredi, a été concédée pour des raisons «humanitaires», sans préciser l’état de santé de l’opposant.

Auparavant, la nouvelle de sa sortie avait été donnée par l’un des avocats de Leopoldo Lopez à Madrid, où il compte de très nombreux appuis.

Il «se trouve à son domicile de Caracas avec Lilian (Tintori, sa femme) et ses enfants. Il n’est pas encore libre, il est assigné à résidence. On l’a sorti à l’aube», a tweeté Javier Cremades.

Lilian Tintori avait affirmé vendredi avoir pu rendre visite en prison à son époux pendant une heure. Fin juin, il avait affirmé être victime de tortures en lui criant depuis sa cellule: «Lilian, on me torture! Dénoncez-le!», l’entendait-on crier dans une vidéo.

Leopoldo Lopez, 46 ans, fondateur du parti de droite Voluntad Popular et farouche opposant au régime de Nicolas Maduro et de son prédécesseur mort en 2013 Hugo Chavez, est emprisonné depuis février 2014.

Il avait été condamné pour «incitation à la violence» pendant des manifestations réclamant la démission du président socialiste qui s’étaient soldées par 43 morts entre février et mai 2014.

Fils de bonne famille, diplômé en économie de la prestigieuse université américaine de Harvard, il est issu de l’opposition dure au régime chaviste, qui l’accuse, lui et sa famille, d’être «d’extrême droite» et «putschistes».

«Nous sommes très heureux que Leopoldo Lopez soit chez lui avec sa famille! Il faut lui rendre sa pleine liberté comme tous les prisonniers politiques!», a réagi Henrique Capriles, l’une des principales figures de l’opposition.

«Faire baisser la pression»

«Il reste 300 prisonniers politiques dans les geôles bolivariennes», a affirmé Javier Cremades dans un autre message twitter. L’ONG Foro Penal dénombre 433 «prisonniers politiques» dans le pays sud-américain.

Réunis au sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, les dirigeants espagnol, argentin, mexicain et brésilien ont réclamé la «libération de tous les prisonniers politiques et l’organisation d’élections libres et démocratiques» au Venezuela, selon le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy (Espagne), Mauricio Macri (Argentine), Enrique PeÒa Nieto (Mexique) et Michel Temer (Brésil) ont évoqué le sujet «même s’il ne figurait pas à l’ordre du jour», a précisé M. Rajoy.

Ce geste envers Leopoldo Lopez intervient alors que la situation au Venezuela est des plus tendues, des militants pro-Maduro ayant violemment pénétré mercredi dans l’enceinte du Parlement, seule institution contrôlée par l’opposition. Quelque 300 élus et journalistes avaient été retenus dans le bâtiment pendant neuf heures.

Les manifestations contre le président Maduro sont quasi quotidiennes depuis trois mois dans le pays, et ont fait 91 morts.

«Le gouvernement essaie de faire baisser la pression», explique à l’AFP l’analyste Luis Vicente León. Il «cherche à calmer le mouvement de protestation» à l’approche de l’élection, prévue le 30 juillet, de l’Assemblée constituante, renchérit le politologue Luis Salamanca.

Le président socialiste, qui dénonce régulièrement un «complot» ourdi par les États-Unis, est sous pression, 80% des Vénézuéliens étant hostiles à son gouvernement, échaudés par les pénuries, l’hyperinflation et la criminalité galopantes, résultat de la chute des cours du pétrole, principale ressource du pays. Les files d’attente de plusieurs heures, les pillages et les morts violentes sont monnaie courante dans le pays.

Nicolas Maduro a proposé l’élection d’une Assemblée constituante le 30 juillet comme sortie de crise, option rejetée par l’opposition qui la considère comme une manoeuvre pour s’accrocher au pouvoir et compte organiser un référendum le 16 juillet sur la convocation de cette Assemblée.

Maduro affirme que cela pourra entraîner une reprise économique et pacifier le pays.

Il est en outre critiqué jusque dans son propre camp, à l’image de la procureure générale Luisa Ortega, chaviste entrée en rébellion.

Et les critiques redoublent, l’Église catholique vénézuélienne, traditionnellement hostile au pouvoir chaviste, ayant franchi un pas supplémentaire vendredi en qualifiant le régime de «dictature».