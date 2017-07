Voivod au FEQ: «C’est imbattable de jouer avec Metallica» - Michel Langevin

La formation québécoise Voivod a livré son thrash metal apocalyptique devant de très grandes foules à Wacken en Allemagne et au Hellfest en France. Le quatuor s’attend à jouer devant le plus grand nombre de spectateurs de son histoire le 14 juillet sur les plaines d’Abraham.

Denis Bélanger, Michel Langevin, Daniel Mongrain et Dominique Laroche savent qu’il y aura énormément de monde lorsqu’ils monteront sur les planches avant l’arrivée de Metallica.

« On avait vécu une expérience super mémorable en 2011 avec Avenged Sevenfold sur les Plaines. Il devait y avoir 70 000 ou 75 000 spectateurs, mais je pense que nous allons établir un record avec Metallica », a laissé tomber le batteur Michel « Away » Langevin, lors d’un entretien téléphonique.

« C’est imbattable de jouer avec eux. Metallica, c’est le nouveau Led Zeppelin... AC/DC. Ils ont beaucoup d’histoire et ce sont eux qui rendent le metal populaire. Jouer avec Metallica, c’est toujours un événement marquant. On a hâte », a poursuivi le musicien originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il existe aussi une connexion particulière avec la formation californienne. L’ex-bassiste de Metallica, Jason Newsted a fait partie de Voivod, entre 2003 et 2008.

« On les a rencontrés souvent dans les années 80. On fait le tour de la planète, on fait des festivals partout et on partage la scène avec nos compatriotes d’il y a 35 ans, que ça soit Testament, Exodus, Kreator, Megadeth, Destruction et Metallica », a-t-il indiqué, souhaitant avoir l’occasion de pouvoir rencontrer les Hetfield, Ulrich, Hammett et Trujillo, sans avoir la certitude que la chose se produira.

Ce n’est pas parce que tu joues sur la même scène, durant une même soirée, que la chose devient possible.

« Ça fait un petit bout de temps qu’on ne les a pas vus et on ne le verra peut-être jamais à Québec. Avec le décès de l’ex-Pantera Dimebag Darell (assassiné par un fan frustré dans un club de Colombus, en Ohio) et tous ces trucs-là, c’est important qu’ils soient bien entourés. Ce n’est pas évident de les approcher. C’est assez inaccessible et c’est tant mieux. Il faut que ça soit comme ça. On a fait le Ozzfest en 2003 et j’ai rencontré Ozzy une seule fois et c’est parce qu’il s’était perdu », a lancé Michel Langevin en éclatant de rire.

Le quatuor québécois, dont le disque Dimension Hatröss, se retrouve en 78e position du Top-100 des meilleurs albums metal de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone, revient d’une courte tournée de 13 spectacles en Europe, qui coïncidait avec leur participation au Festival Sweden Rock.

« C’était 13 spectacles en 14 soirs. On va retourner en Europe à l’automne avec une tournée d’un mois où nous allons faire plus de villes et plus de pays », a mentionné Michel Langevin.

Un nouvel album plus progressif

La formation, qui, huit jours après son passage sur les Plaines, se produira dans un sous-sol d’une église, lors du Festif! de Baie-Saint-Paul, finalisera, par la suite, l’enregistrement de son 14e album studio.

« Il y a neuf chansons en chantier et six sont complétées. Il faut terminer ça sous peu, et ça va bien notre affaire. Notre intention est de le sortir au début 2018 », a-t-il dit.

Ce nouvel album, précise le batteur, est plus progressif et éclaté avec de longues pièces de sept et huit minutes. Il s’inscrit dans la continuité du EP Post Society, lancé en février 2016.

Michel Langevin raconte que le chanteur Denis « Snake » Bélanger est arrivé, un bon matin, avec l’idée de faire un album concept avec des personnages qui reviennent, des thèmes musicaux et de faire un disque plus progressif.

« Les pièces sont devenues plus compliquées, plus techniques et progressives. C’est plus de travail que prévu, mais je pense que le résultat final va être assez intéressant. Les gens qui tripent sur le Voivod progressif et psychédélique vont vraiment aimer ça. Ça reste quand même du thrash metal, qui reste la racine de notre affaire. Snake travaille sur le concept, le canevas est là et il nous a promis de nous présenter un tableau plus complet qu’on n’a pas encore vu », a-t-il fait indiqué.

Voivod se produit le 14 juillet à 20 h sur les plaines d’Abraham, le 22 juillet au Festif! de Baie-Saint-Paul et le 9 septembre à la Coop Katacombes avec l’événement Wings of Metal.